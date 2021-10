Remco Evenepoel voor Lombardije: “Een speciale dag na wat er vorig jaar gebeurd is”

Remco Evenepoel is vandaag voor de tweede keer in zijn carrière van start gegaan in de Ronde van Lombardije. Vorig jaar kwam de Belgische renner van Deceuninck-Quick-Step zwaar ten val, waardoor hij pas in mei kon terugkeren in het peloton. Evenepoel verwacht een harde wedstrijd, omdat het voor veel renners de laatste koers van het seizoen is.

Voor Evenepoel is het een speciale dag na wat er vorig jaar was gebeurd, vertelde hij voor de start in Como. “Het is best leuk om hier weer te zijn en ik wil gewoon proberen ervan te genieten”, zei de winnaar van de Coppa Bernocchi van afgelopen maandag. “Het is mooi om hier weer bij de favorieten te zijn met de vorm die ik heb. Ik kijk er wel naar uit, want ik kan hier weer strijden met de beste renners van de wereld.”

Of de 21-jarige Belg het wederom van ver zou gaan proberen, kon hij nog niet zeggen. “Op een parcours als vandaag kun je jezelf de das omdoen door te vroeg te gaan want het is ook echt lastig in de finale. Als een ploeg heel hard gaat op de eerste klim, wordt het een lange en zware koers. Ik denk dat het altijd gemakkelijk is om op voorhand te voorspellen wat je gaat doen, maar ik denk dat je de koers moet aanvoelen en dan moet zien wat er gebeurt.”

“We verwachten allemaal dat Primož Roglič vandaag de sterkste is, maar de koers moet eerst gereden worden en dan zal uiteindelijk de sterkste dag van de dag winnen”, zei Evenepoel.

Met wereldkampioen Julian Alaphilippe heeft Deceuninck-Quick-Step nog een troef in de ploeg. “Met Alaphilippe denk ik dat we heel goed samenwerken, we zijn echt goede vrienden. We vinden het geen probleem om samen te koersen, we begrijpen elkaar heel goed, we spreken ook Frans samen, dus ik denk dat het leuk is om de wereldkampioen in de ploeg te hebben. Het is altijd een extra motivatie voor de hele ploeg en we houden er echt van om samen te koersen.”