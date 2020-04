Remco Evenepoel: “Bij Anderlecht hebben ze mij mentaal gebroken” zondag 26 april 2020 om 11:35

Remco Evenepoel heeft zijn tweede challenge achter de rug. De renner van Deceuninck-Quick Step reed van zijn woonplaats Schepdaal, door Brussel, naar Namen, waar hij de Citadel beklom.

Die plek heeft voor hem bijzondere betekenis. In 1993 won zijn vader Patrick namelijk de Grote Prijs van Wallonië. “Het is een droom om die koers ook ooit te winnen”, vertelt Remco.

Zijn tocht voerde Evenepoel dwars door Brussel, waar hij onder meer het Atomium en de Grote Markt passeerde. Ook reed hij langs het trainingscomplex van Anderlecht, waar hij 11 jaar in de jeugd speelde. Zijn herinneringen daaraan zijn niet heel positief. “Om eerlijk te zijn: de laatste jaren waren het zwaarst. Ze hebben me mentaal een beetje gebroken. Maar als ik er nu op terugkijk, heeft het me sterker gemaakt als mens en in het leven”, aldus Evenepoel.

Containercup

Evenepoel is daarnaast vanavond (21:20) te zien in het VT4-programma ‘De Containercup’, waarin verschillende bekende Vlamingen het tegen elkaar opnemen in een zevenkamp. Hij gaat daarin de strijd aan met zwemmer Pieter Timmers.