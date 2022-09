Remco Evenepoel vliegt business class naar WK in Australië

Remco Evenepoel is zeker van een business class-trip naar Australië. Vandaag zal de Vueltawinnaar de reis maken van Madrid naar Sydney, van waar hij naar WK-stad Wollongong reist. “Natuurlijk gaan wij hem zo comfortabel mogelijk aan de start proberen brengen”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout tegen Het Nieuwsblad.

Evenepoel vertrekt vanuit Madrid, en voegt zich bij de tussenstop in Dubai bij de bondscoach en Yves Lampaert. Voor de 22-jarige kopman van de Belgische ploeg is alvast een plek in de business class geboekt. “Voor anderen wordt bekeken wat mogelijk is. Misschien kan Lampaert in Brussel wel een upgrade krijgen. In principe was dit voor iedereen voorzien, maar de prijzen schoten plots enorm de hoogte in. En was het niet meer mogelijk”, zegt Vanthourenhout.

“We zullen hem afschermen en rust geven”, gaat de bondscoach verder. “Zijn ploeg zal dat trouwens ook na het WK doen. De Vuelta zal veel energie hebben gevergd, dat kan niet anders. Maar ik ben er zeker van dat Remco met volle focus op het WK zal rijden. Of hij nog top zal zijn, weet niemand. Maar hij zal er alles aan doen.”

Eerder deze week klaagde Wout van Aert nog over de dure tickets naar Australië. De coureur van Jumbo-Visma, die vanuit Canada naar Australië vliegt, zei dat hij aanvankelijk €3.500 zou moeten betalen voor een upgrade naar business class, maar dat dit is opgelopen tot €8.000 voor een enkele reis.