zondag 3 maart 2024 om 12:29

Remco Evenepoel verwacht ‘vuurwerk’ in Parijs-Nice: “Deelnemersveld is enorm sterk”

De stofwolken van Strade Bianche zijn nog maar amper opgetrokken, maar vandaag begint alweer de 82ste editie van Parijs-Nice. Met Primož Roglič en Remco Evenepoel. Die laatste maakt zich op voor een pittige koersweek. “Ik denk dat het hier de hele week vuurwerk zal worden”, vertelde hij daags voor de start aan Sporza.

Tegenwoordig is het wielerseizoen al weken aan de gang, als Parijs-Nice zich aandient. Dat neemt echter niet weg dat de ‘Koers naar de Zon’ nog altijd een van de eerste grote wielerafspraken is. En zeker dit jaar, gezien de aanwezigheid van twee van de vier Tourfavorieten. Maar Evenepoel houdt zeker niet alleen rekening met Roglič. “Het deelnemersveld is hier enorm sterk. Roglič, McNulty, Vine, Almeida, Vlasov. Ook nog Bernal, Rodriguez… Ik kan namen blijven opnoemen. Het is hier niet van de poes.”

“Het is een verdeeld parcours komende week, met een heel zwaar slotweekend en in de dagen daarvoor enkele pittige aankomsten”, blikt de kopman van Soudal Quick-Step alvast vooruit. “Tussendoor is er ook nog een mooie ploegentijdrit. Ik denk dat het hier de hele week vuurwerk zal worden.”

Ambities

Wat verwacht Evenepoel eigenlijk van de Franse rittenkoers? Wat zijn nu precies zijn ambities? “Een etappe winnen zou sowieso mooi zijn. Maar we zijn hier met een klassementsploeg en dan mik je ook vooral op het klassement. Dat hoeft misschien niet meteen voor dit jaar te zijn, maar het liefst wel natuurlijk. Er zijn veel kansen deze week, maar niks zal vanzelf komen.”

De 24-jarige Belg schetst ook nog zijn ideale scenario. “De eerste twee dagen doorkomen en dan een knaller van een ploegentijdrit rijden. Dan zien we wel wie er leider wordt. Daarna de leiderstrui consolideren, nog een ritzege pakken en proberen om in het geel op het podium te staan in Nice. Dat zou een geslaagde week zijn.”