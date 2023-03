Remco Evenepoel verwacht ’tricky’ finale: “Positioneren is vandaag key”

Voor Remco Evenepoel is het vandaag zaak om geen tijd te verliezen in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. De renners krijgen een verraderlijke finale voorgeschoteld op weg naar Sant Feliu de Guíxols. “Ik wil de rit veilig doorkomen”, vertelde Evenepoel voor de start aan Het Laatste Nieuws.

De Ronde van Catalonië begint, net als vorig jaar, met een rit met start en finish in Sant Feliu de Guíxols. De aankomst wordt bereikt na een snelle en technische finale, met af en toe nog een vervelend pukkeltje. Ook de laatste kilometer is niet te onderschatten: die loopt namelijk omhoog aan een procent of vier. “Een tricky etappe. Ik denk dat we van geluk mogen spreken dat het vandaag droog blijft. Vorig jaar was het hier nat”, analyseert Evenepoel.

“Het was een vrij tricky finale, maar wel eentje waar de benen zullen spreken. Het is voor mij geen etappe om te winnen, er zijn snellere mannen te vinden in het peloton. Veilig doorkomen en geen tijd verliezen is het devies.”

Evenepoel heeft een helder beeld van de technische finale. “Het is belangrijk om bij de eerste vijftien renners te zitten op 1,5 kilometer van de streep, voor de laatste bocht. Positioneren is key vandaag. Dat is al het geval op zes kilometer van de meet, want vanaf dan blijft het voortdurend smal en snel. Als je op zes kilometer van het einde van voren zit, zal je niet snel meer worden weggedrumd”, aldus de coureur van Soudal Quick-Step.

