Remco Evenepoel klaar voor Catalonië: “Hoe beter de tegenstand, hoe beter ik weet waar ik sta”

Remco Evenepoel vervolgt maandag zijn seizoen in de Ronde van Catalonië. Deze WorldTour-ronde is voor de wereldkampioen van Soudal Quick-Step een belangrijke graadmeter richting de Giro d’Italia. Hij treft onder meer Primož Roglič in Catalonië. “Maar er zijn veel meer concurrenten voor de eindzege dan enkel Roglič”, stelt Evenepoel.

Roglič won onlangs Tirreno-Adriatico, terwijl Evenepoel na zijn eindzege in de UAE Tour op hoogtestage trok. Bang van de Sloveen van Jumbo-Visma is hij niet. “Waarom zou ik het duel niet graag aangaan? Hoe beter de tegenstand, hoe beter ik weet waar ik sta. Van mij mogen alle toppers naar Catalonië komen. Ik mag geen schrik hebben om het duel met hen aan te gaan”, aldus de Belg, die meer favorieten ziet dan alleen Roglič. “De buitenwereld mag zich niet te veel focussen op maar twee renners.”

“Mijn vorm is mogelijk nog beter dan vorige maand. Met mijn kracht zit het goed, misschien zelfs beter dan verwacht”, tekent Sporza op uit de mond van Evenepoel. “Er moet nog een beetje gewicht af, maar dat is een kwestie van tijd en finetunen op hoogtestage voor de grote rondes.”

‘Goede test in aanloop naar Giro’

Soudal Quick-Step stuurt een sterk team mee rond Evenepoel. Het vertrouwen van de kopman is groot. “Onze ploeg vertoont veel gelijkenissen met die van tijdens de Vuelta en daar lieten we zien hoe sterk we zijn”, zegt hij. In de zware Ronde van Catalonië zal Evenepoel tot het uiterste moeten gaan. “Ik zie het als een goede test in aanloop naar de Giro. Ik zal proberen een rit te winnen en het podium te halen in het eindklassement. Als we daarin slagen, kunnen we tevreden zijn, volgens mij.”

Lees meer: Voorbeschouwing: Ronde van Catalonië 2023 – Eerste keer Roglic versus Evenepoel