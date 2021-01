Remco Evenepoel verrast: “Ben nog niet klaar voor competitie”

Remco Evenepoel weet nog niet wanneer en waar hij terugkeert in koersverband. Dat vertelde hij tijdens het persmoment tijdens de online ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick-Step. Hij kampt nog altijd met de naweeën van zijn val in de Ronde van Lombardije.

“Ik heb een verrassing. Er zijn kleine problemen opgetreden in mijn herstel”, begon Evenepoel het persmoment. “Ik ben geen dokter, dus ik ken niet de juiste termen. Maar in de buurt van waar de breuken waren, heb ik nog altijd pijn. Voor langere tijd in het zadel zitten doet pijn. Het duurt wat langer voordat ik 100% kan terugkeren op de fiets.”

De Belgische renner is nu een paar weken van de fiets. “Ik ben nog in staat om cardio te doen, zoals lopen en zwemmen. Momenteel train ik nog niet mee met mijn ploeggenoten, ik werk een individueel programma af. Maar ik ben niet in paniek. Ik lig niet echt achter op schema, want van meet af aan werd gezegd dat ik pas in februari opnieuw honderd procent zou zijn”

Giro d’Italia

De Giro blijft zijn eerste grote doel. “We gaan zien wat er gebeurt. Ik kan nog altijd niet zeggen waar en wanneer ik weer kan rijden. Maar we mikken erop om uiteindelijk naar de Giro te gaan. De Spelen en het WK zijn ook een grote motivatie. De belangrijkste doelen zijn dezelfde als afgelopen seizoen. Het hoofddoel is om er daar weer te staan.”

Evenepoel is niet bang dat zijn voorbereiding op de Giro gevaar loopt. “We zijn vijf maanden voor de Giro, dus we hebben nog tijd. Het is nog moeilijk te voorspellen hoe de voorbereiding er gaat uitzien, maar op 8 mei (de startdatum van de Giro, red.) wil ik weer in topvorm zijn. De Tour? Dat is geen optie. Ik denk dat ik al heb uitgelegd waarom.”