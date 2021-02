Remco Evenepoel vergezelt ploegmaats bij verkenning Omloop

Remco Evenepoel heeft vandaag enige tijd zijn ploegmaats bij Deceuninck-Quick-Step vergezeld tijdens hun verkenning van Omloop Het Nieuwsblad. De 21-jarige coureur, die sinds vorige week weer op de weg traint, reed mee de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg omhoog.

“Het was afgesproken dat Remco ons zou vergezellen van zodra we de Muur naderden”, vertelde ploegleider Wilfried Peeters aan Sporza. Evenepoel reed dan de laatste zeventien kilometer van het parcours tot aan de finish in Ninove. “Remco trok samen met zijn ploeggenoten Stijn Steels, Tim Declercq, Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe, Florian Sénéchal, Davide Ballerini, Kasper Asgreen en Alvaro Hodeg de Muur over, gevolgd door de Bosberg. Een heerlijk moment.”

Wereldkampioen Julian Alaphilippe, die zaterdag zijn debuut maakt in de Omloop, was er niet bij. “Hij zat op dat moment nog in de wagen richting België”, lichtte Peeters toe. “Hij verkende eerder dit jaar al de openingsklassieker.”