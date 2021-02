Remco Evenepoel mag weer op de weg trainen

Na maanden revalidatie mag Remco Evenepoel weer buiten fietsen. De coureur van Deceuninck-Quick-Step kreeg groen licht om weer op de weg te trainen.

Eerder deze maand mocht Evenepoel alweer op de rollen rijden, nadat onderzoek had uitgewezen dat de breuk van zijn schaambeen voldoende was hersteld. Vrijdag ging hij weer naar buiten. “Ik kan eindelijk weer op de weg trainen”, vertelt hij in een video op social media. “Ik heb erg naar dit moment uitgekeken. Ik ben de hele ochtend al aan het springen, zingen en dansen omdat ik zo blij ben. Het wordt geen lange rit – maar anderhalf uur – maar ik ga van iedere seconde genieten. Hopelijk voelt alles goed en kan ik weer elke dag buiten trainen.”

Nu ruim zes maanden geleden brak Evenepoel zijn schaambeen bij een zware val in de Ronde van Lombardije. Tijdens de online ploegvoorstelling van Deceuninck-Quick-Step vertelde hij dat hij nog altijd met de naweeën van zijn val kampte en dat het wat langer duurde vooraleer hij weer 100% op de fiets kon terugkeren. Ploegmanager Patrick Lefevere liet onlangs weten dat de Giro de vroegste koers is waarin het team de Belgische renner kan uitspelen. “Hij start er zonder enige druk. Het is afwachten hoe zijn lichaam op een drieweekse rittenkoers reageert.”

Hey guys here’s a small message for you 🤍🐺 @deceuninck_qst pic.twitter.com/nVoAVl8BT1 — Remco Evenepoel (@EvenepoelRemco) February 19, 2021