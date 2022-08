Remco Evenepoel: “Tijd gepakt op veel jongens, behalve op de belangrijkste”

Video

In de eerste plaats zijn voorsprong vasthouden en als er een kans komt, tijd pakken. Dat was het strijdplan van Remco Evenepoel voor de achtste rit van de Vuelta a España. Uiteindelijk pakte de renner van Quick-Step Alpha Vinyl op vrijwel alle klassementsrenners tijd, behalve op Enric Mas en Primož Roglič.

“Volgens mij had ik gezegd dat het doel was om geen tijd te verliezen en als er een kans was, om tijd te pakken. Ik heb op veel jongens tijd gepakt, behalve op de belangrijkste, Primož en Enric”, vertelde Evenepoel na afloop. “Het was goed om te zien dat Primož vandaag echt sterk was, het is leuk om hem zo te zien. Het is goed voor de koers.”

De rodetruidrager was blij met het werk van zijn ploeg. “Mijn team was super, we hebben vanaf de start gecontroleerd en het was niet makkelijk! Een dikke proficiat aan al mijn ploegmaten, want zij hebben me naar dit resultaat gepusht. In mijn radio probeerden ze me de situatie een beetje uit te leggen, maar ik denk dat ze een beetje achterliepen. Op een bepaald moment vertelden ze dat ik met veertien man was, maar we waren maar met vier of vijf. Ik wist niet echt wat de situatie was. In de laatste kilometer zag ik dat we alleen nog met Primož, Enric en Carlos Rodríguez waren, dus een perfecte dag.”

Evenepoel was blij met zijn benen. “Ik ben echt blij met hoe ik me vandaag voelde. Ik hoop dat ik goed kan herstellen, want morgen (in de negende rit met aankomst bergop op Les Praeres, red.) heb ik weer frisse benen nodig. Wat ik van het verleden heb gezien, is dat er niet echt grote gaten waren, maar als je ontploft is het op zo’n klim helemaal gedaan. Ik hou het vertrouwen. Ik weet dat het een klim is die me heel goed ligt qua duur, dus ik ga gewoon alles geven. Mijn team is erg sterk. We gaan proberen om de trui te houden en waarom niet voor een ritzege gaan, dat zou heel mooi zijn.”