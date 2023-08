Remco Evenepoel staat regenboogtrui af aan Mathieu van der Poel: “Toch iets minder mijn parcours”

Video

Remco Evenepoel werd als een van de drie kopmannen bij de Belgen op voorhand tot de favorieten gerekend. In Glasgow moest de regerend wereldkampioen in de finale toch passen en zijn concurrenten laten gaan. De Belg staat zijn trui af aan Mathieu van der Poel. “Hij is een hele mooie kampioen”, vertelt Evenepoel aan WielerFlits.

Het regenachtige en bochtige WK in Glasgow was niet besteed aan Remco Evenepoel. Wanneer de Belg terugblikt op de koers, kan hij zichzelf en zijn team niet al te veel verwijten. “Het was lastig. Het was toch wel pittig en achteraf gezien toch iets minder mijn parcours. Als team denk ik dat we goed hebben gereden. We hebben bijna altijd mee in de aanval gezeten.”

“In die groep van twintig man op een ronde van vier, vijf op het einde zaten we met vijf à zes man”, gaat Evenepoel verder. “En dan hebben we geprobeerd om dat nog wat uit te dunnen. Dat lukt dan ook en dan begint het te regenen. Dan is daar een valpartij en scheurt de groep in tweeën en zit Wout alleen van voren. Dat was een jammerlijke situatie.”

‘Er was gewoon iemand beter’

De Belg is al met al tevreden met de prestatie van zijn ploeg. Hij kijkt vooral naar de kwaliteiten van de winnaar. “Ik denk dat er niet gezegd kan worden dat we een slechte koers hebben gereden. Er was gewoon een iemand beter. Als je voor bent, je valt en je wint nog. Dan ben je gewoon superman.”

Als uittredend wereldkampioen heeft Evenepoel ook nog enkele woorden over voor deze ‘superman. “Vooral genieten. Mathieu heeft geluk dat hij hem veertien maanden heeft. Het is een hele mooie kampioen. Natuurlijk hadden we liever gehad dat Wout hem had, maar als je Mathieu en Wout in een kopgroep hebt mogen ze hem allebei hebben. Als je naar Mathieu’s seizoen tot nu toe kijkt, is hij fantastisch en heeft hij hem zeker verdiend.”

