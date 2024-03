vrijdag 8 maart 2024 om 13:46

Remco Evenepoel: “Slecht weer is erger voor klassiekerrenners dan voor mij”

De koninginnenrit van Parijs-Nice is stevig ingekort vanwege het slechte weer, waardoor de renners een nieuwe finish op de Madone d’Utelle krijgen. Een van de grote favorieten, Belgisch kampioen Remco Evenepoel verwacht echter geen grotere strijd op dat nieuwe parcours.

“Meer aanvalspogingen? Dat denk ik niet”, zegt Evenepoel bij Sporza. “Het is zo lastig met de weersomstandigheden dat het gewoon overleven wordt en zo weinig mogelijk afzien van het weer. Wat heel moeilijk zal worden. De bonificatieseconden liggen op een mooie plek in de rit, maar ik ga er niet specifiek voor koersen. Als er een kans ligt om ze te pakken, ga ik er wel voor gaan. Maar ik ga me er niet voor uitwringen. De dag goed doorkomen en focussen op morgen, is het belangrijkste.”

Het slechte weer, ligt Evenepoel daar wakker van? “Het enige slechte nieuws is dat het geen koers naar de zon wordt. Dat is minder, maar voor iedereen zo. Ik denk dat iedereen liever tien graden en droog heeft dan vijf dagen en regen. Ik moet geen klassiekers rijden hierna, ik kan rustig herstellen. Voor andere mannen is het risico op ziekte groter.”

De finale zelf noemt Evenepoel tricky. “Er is veel tegenwind. Het is een lastig stuk, iedereen weet dat. Het wordt vooral zien hoe het zit met de benen, met het lichaam. Voor ons moet er niet per sé gekoerst worden.”