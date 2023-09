zondag 3 september 2023 om 12:52

Evenepoel schudt frustraties van zich af: “Een nieuwe dag, een nieuwe kans”

Remco Evenepoel was na afloop van de achtste rit van de Vuelta a España niet al te blij, maar de kopman van Soudal Quick-Step kijkt inmiddels weer vooruit. Dat moet ook wel, aangezien de renners zich mogen opmaken voor een (weeral) lastige etappe.

Remco Evenepoel baalde na afloop van de achtste rit. De Belg eindigde in Xorret del Catí als tweede, maar was zich niet bewust van het feit dat hij voor de zege sprintte. Is hij nu van het knagende gevoel af? “Ja”, was Evenepoel aanvankelijk kort van stof voor de camera’s van onder meer VTM en Sporza. “Het was een klein foutje, maar vandaag is een nieuwe dag met nieuwe kansen.”

“Het was gewoon een klein foutje. Onoplettendheid van mij in combinatie met het lawaai van het volk. Maar zoals ik zeg: een nieuwe dag, een nieuwe kans. Of dit me brandstof geeft voor vandaag? Ik hoop het, dat zou mooi zijn. Ik ga het ook zeker nodig hebben, met weer een zeer lastige aankomst.”

“Maar we moeten bij de start eerst opletten met de wind”, is de Belgische kampioen op zijn hoede voor mogelijke waaiers. “Daarna is het zaak om weer te overleven en geen tijd te verliezen. Ik wil op een goede manier de rustdag halen, en dan op naar de tijdrit.”