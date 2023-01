Remco Evenepoel schittert in voetbalshirt Boca Juniors

Remco Evenepoel heeft tijdens zijn verblijf in Argentinië op uitnodiging een wedstrijd van de voetbalclub Boca Juniors tegen het Chileense Everton de Viña del Mar bezocht, waar hij een hartelijk onthaal kreeg. De Belg mocht onder andere een shirt ontvangen van de Argentijnse voetbalgrootmacht, dat hij tot vreugde van de fans meteen aantrok.

Ook mocht hij de bal naar de middenstip brengen en de handen schudden van de scheidsrechter en aanvoerders van beide ploegen. Dat Evenepoel een groot voetballiefhebber is was al bekend. Hij speelde in de jeugd van PSV en Anderlecht en vorige week was hij nog in het stadion van Anderlecht tijdens een wedstrijd.

De wereldkampioen verblijft in Argentinië omdat hij de Vuelta a San Juan zal betwisten, die van 22 tot en met 29 januari plaatsvindt. In 2020 won hij deze rittenkoers al eens en in 2019 maakte hij hier zelfs zijn debuut als prof. Hij zal hier samen rijden met onder andere Fabio Jakobsen.