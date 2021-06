Remco Evenepoel rijdt ook Baloise Belgium Tour

Remco Evenepoel heeft de Baloise Belgium Tour aan zijn programma toegevoegd. De kopman van Deceuninck-Quick-Step heeft zondagavond bevestigd dat hij woensdag van start gaat in de rittenkoers, die hij in 2019 als neoprof meteen wist te winnen bij zijn debuut.

Aanvankelijk zou Evenepoel in juni niet in actie komen, maar na zijn vroegtijdige opgave in de Giro d’Italia werd toch anders beslist. Dit weekend maakte hij al zijn comeback in de Elfstedenronde, waar hij in dienst koerste van Mark Cavendish.

“Het is nu zaak om opnieuw koersritme op te doen. Het lijkt me niet slecht om deze maand te gebruiken als koersmaand. We zullen vanavond beslissen over de Ronde van België en het BK wielrennen”, zei Evenepoel voor de start nog. “Ik merkte in de Giro dat mijn lichaam nog wat explosiviteit mist. Waar kun je dat beter trainen dan in de koers zelf, was mijn redenering.”

De Baloise Belgium Tour wordt verreden van 9 tot en met 13 juni. Evenepoel is er titelverdediger, omdat de ronde vorig jaar niet kon doorgaan. Ook het BK tijdrijden (16 juni) en het BK op de weg (20 juni) in Waregem zijn voor de 21-jarige kopman mogelijke testwedstrijden in aanloop naar de Spelen in Tokio.

The Baloise Belgium Tour (9-13 June) is proud to welcome @EvenepoelRemco at the start of the 90th edition. Remco will for sure defend his 2019 title on the Belgian roads 👊@belgium_tour #baloisebelgiumtour@deceuninck_qst

