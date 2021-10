Remco Evenepoel rijdt eind oktober gravelwedstrijd in Verenigde Staten

Remco Evenepoel staat eind deze maand aan de start van een gravelwedstrijd in de Verenigde Staten. De Belgische kopman van Deceuninck-Quick-Step is voor een sponsortrip al in de VS en zal daar in Kansas City de Belgian Waffle Ride betwisten.

Momenteel geniet Evenepoel, die afgelopen weekend nog Chrono des Nations reed, van een vakantie. Daarna heeft hij enkele sponsorverplichtingen bij Specialized in Californië. Aan die reis naar de Verenigde Staten voegt hij dus ook nog een gravelwedstrijd toe. De organisatie van de Belgian Waffle Ride in Kansas kondigt ook de deelname aan van Mattia Cattaneo, de Italiaanse ploeggenoot van Evenepoel bij Deceuninck-Quick-Step.

De Belgian Waffle Ride wordt verreden op zondag 31 oktober, is 178 kilometer lang en kent 2.438 hoogtemeters.