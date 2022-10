Wereldkampioen Remco Evenepoel poseert op huldiging in zijn regenboogtrui

Remco Evenepoel zal aankomende dinsdag voor het eerst in actie komen als wereldkampioen, maar de renner van Quick-Step-Alpha Vinyl heeft vandaag al voor een eerste keer geposeerd in zijn regenboogtrui.

Evenepoel deelde gisteren al een foto op social media waarop hij te zien was in zijn nieuwe WK-trainingstenue, maar nu heeft hij ook voor het eerst geposeerd in de klassieke regenboogtrui. Op 4 oktober zal de 22-jarige coureur zijn eerste wedstrijd rijden als wereldkampioen met Binche-Chimay-Binche.

Eén week na zijn wereldtitel en drie weken na zijn eindzege in de Vuelta a España wordt Evenepoel vandaag uitgebreid in het zonnetje gezet. Eerst door de gemeente Dilbeek, daarna door de rest van België op de Grote Markt van Brussel.

