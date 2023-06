Evenepoel wint BK, ondanks ‘superslecht’ gevoel in beginfase: “Content dat ik nu twee truien heb”

Video

Remco Evenepoel reed zondag naar de Belgische titel op de weg. Dat deed hij op indrukwekkende wijze. Nochtans voelde de wereldkampioen zich aanvankelijk ‘superslecht’.

“Het was een superlastige koers, met een supergoede Lampie en Wout”, doelt Evenepoel op zijn ploeggenoot Yves Lampaert en Wout van Aert, die lange tijd samen voor het peloton uitreden. “Het was eigenlijk ideaal voor ons, zowel voor mij als voor Tim (Merlier, red.). In het begin was ik eigenlijk superslecht. Dat heb ik altijd gehad na het BK tijdrijden, dat ik de eerste twee uur echt amper kan volgen. Maar ik kwam er door. In de laatste twee rondes voelde ik me pas echt super. Ik zei in het oortje: ik ga het zo nog eens proberen. Twee keer gegaan, twee keer ging het goed.”

Na de tweede aanval kwam Evenepoel voorop met Alec Segaert. Zij zouden het samen uitvechten op de streep. “Het was sowieso een superlastige koers. Ik wist niet of hij aan het spelen was of dat het vet er wel wat af was. Ik denk dat het sowieso een beetje dat tweede was. Maar ik kan hem sowieso niks kwalijk nemen. Het was enorm sterk van hem. Ik heb er enorm veel respect voor dat hij twee keer tweede wordt op het BK in zijn eerste jaar als prof.”

“Ik heb mij er niet druk om gemaakt en vertrouwd op mijn sprint. Het was een heel lange sprint, ik heb nog nooit zo lang hoeven sprinten. Maar ik had nog genoeg explosiviteit over om te kunnen winnen. Dit is een heel mooie.”

WK

Waar plaatst Evenepoel dit, in de regenboogtrui Belgisch kampioen worden? “Hoog, hè. Ook wetende dat het in augustus moeilijk wordt om mijn trui te verlengen. Dit is een mooie back-up. Ik ben content dat ik deze binnen heb, ik heb nu twee van de drie truien. Bij de Europese trui ben ik ook al dichtbij geweest. Maar kampioen van je land worden, kunnen niet heel veel zeggen. Het zijn vaak dezelfde renners die kampioen worden. Dus ja, ik ben supercontent.”

