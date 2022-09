Remco Evenepoel overleeft op Sierra Nevada: “Voelde me beter, verlies bijna geen tijd”

Remco Evenepoel kwam in de koninginnenrit van de Vuelta a España als tiende over de streep. De Belgische klimmer van Quick-Step-Alpha Vinyl verloor vijftien seconden op Primoz Roglic, die in de slotkilometers wegreed van Evenepoel.

“Ik voelde me beter vandaag”, begon Evenepoel het flashinterview. “Het is de eerste keer dat ik op zo een hoogte koers, dus ik vind dat ik het best goed heb gedaan.” In de openingsfase van de vijftiende etappe werd er bijzonder hard gekoerst, waarna er uiteindelijk een kopgroep met daarin 29 renners wegreed. “Dat was een vreemde situatie”, aldus de rode trui.

Evenepoel begon in de groep met favorieten aan de slotklim. Jumbo-Visma en Roglic vielen hem meteen aan in de steile eerste kilometers, maar de Belg kon standhouden. De Aerokogel van Schepdaal zette zich vervolgens de hele klim op kop. “In de laatste kilometers viel Roglic me aan, dat was te verwachten. Ik verloor uiteindelijk bijna geen tijd, daar ben ik blij mee.”

Tot slot had Evenepoel het nog over zijn valpartij van enkele dagen geleden. “Dat was niet makkelijk om mee om te gaan. Het ging vandaag wat beter, maar mijn spieren voelen nog altijd wat stijf aan. Ik ben blij dat het morgen rustdag is.