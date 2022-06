Remco Evenepoel over Ronde van Zwitserland: “Ontdekken hoe ik presteer boven 2.000 meter”

Interview

Vijf dagen in relatieve spaarmodus, daarna twee dagen de beste klimmers proberen te volgen om uiteindelijk toe te slaan in de afsluitende tijdrit. Dat is het ideale scenario voor Remco Evenepoel in de Ronde van Zwitserland. “Met een top-5 of top-3 in het eindklassement als doel. Om te winnen, moet alles meezitten.”

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Zoals gewoonlijk voor een belangrijke afspraak stond Remco Evenepoel gisteren de pers te woord. Dat was daags voor de Ronde van Zwitserland niet anders. Want belangrijk voor Evenepoel is ze wel degelijk, die achtdaagse rittenkoers. De Ronde van Noorwegen, die hij domineerde met drie ritzeges en eindwinst, vond hij een prima voorbereiding op Zwitserland, die hij dan weer ziet als interessante test richting de Vuelta, zijn grote doel.

Dicht tegen topvorm

“Lange etappes, met lange beklimmingen. Vaak boven de 2.000 meter hoogte. Dat zijn zaken die voor mij allemaal nieuw zijn, en goed om te ontdekken deze week. En tegen mannen in goede vorm, die van hieruit naar de Ronde van Frankrijk gaan. Dat betekent dat ik er zelf ook voor heb moeten zorgen om heel dicht tegen de topvorm aan te leunen”, zegt Evenepoel.

“Acht dagen koersen tegen de beste renners van de wereld, vind ik sowieso speciaal en uniek. Ook wij van Quick-Step-Alpha Vinyl staan met een sterke ploeg aan de start, met veel vertrouwen om een goed resultaat neer te zetten. Een goede uitslag in het klassement is uiteraard het doel. De afsluitende tijdrit én het eindklassement staan met stip aangeduid.”

Evenepoel heeft het niet over winnen. “Daarvoor moet alles meezitten. Dat komt altijd op details aan. Maar top-5 of top-3, daar geloof ik wel in. Zeker met die tijdrit als afsluiter, dat is voor mij best interessant en zorgt ervoor dat ik de eerste dagen defensief kan koersen. Slim zijn, de eerste vijf dagen sparen, om dan boordevol energie aan het slotweekend te kunnen beginnen”, legt hij de strategie uit.

‘Concurrentie gaat mij aanvallen’

“Natuurlijk ga ik een eventuele kans op ritwinst in die eerste dagen niet laten liggen. Dit is een mooie WorldTour-wedstrijd, daarin moet je elke kans benutten. Maar als ik in die eerste dagen iets probeer, zal het op zijn minst berekend zijn. Zodat ik vrijdag en zaterdag met voldoende krachten aan de twee koninginnenritten kan beginnen. Daarin zal ik er echt moeten staan, met als doel geen tijd te verliezen op Aleksandr Vlasov, Daniel Felipe Martínez en andere klimmers. Ze kennen mij ook en weten dat er zondag nog een tijdrit volgt. Ze gaan mij aanvallen.”

In die tijdrit in Vaduz zegt Evenepoel zelf op een aantal concurrenten kostbare tijd te kunnen pakken. “Het is een tijdrit van om en bij het half uur. Tegen de pure klimmers en andere klassementsrenners kan ik daar zeker tijd nemen. Tot wel twee minuten op sommigen. Dat is een voordeel.”