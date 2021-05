Remco Evenepoel over Monte Zoncolan: “Geen extra tijd verliezen wordt grootste doel”

Interview

Na afloop van de etappe met aankomst in Verona stond ook Remco Evenepoel de pers nog even kort te woord. De jonge Belg voelt zich weer beter, maar dat leidt niet tot straffe uitspraken. “Ik weet niet wat ik van de Monte Zoncolan moet verwachten. Ik wil, met het oog op de tijdrit in Milaan, voorlopig vooral mijn positie in het klassement proberen vast te houden.”

Evenepoel praat in zijn eerste Giro d’Italia meestal met de pers bij de start. In het vooruitzicht van de etappe met aankomst op de Monte Zoncolan maakte de kopman van Deceuninck-Quick-Step een uitzondering en blikte hij na de rit al even vooruit.

“Ik weet niet goed wat ik moet verwachten”, vertelde hij voor een drietal camera’s. “Het is, op de slotklim Colle San Giacomo uit de zesde rit na, de eerste keer dat ik zo’n lang col ga betwisten. Ik denk dat iedereen toch wel wat schrik heeft van de Monte Zoncolan. De kans dat het daardoor lang zal duren voor het ontploft is reëel.”

Al mag er voor Evenepoel zelf vroeger gekoerst worden, zegt hij. “In die laatste kilometer met percentages boven de twintig procent gaat het om pure explosiviteit. En zoals ik Bernal de voorbije dagen aan het werk zag, heb ik dan misschien wel een probleem. Die laatste kilometers liggen mij minder dan hem.”

“Bernal beter dan in Tour 2019”

Aan ritwinst lijkt Evenepoel dan ook niet meteen te denken. “De focus ligt op het positiebehoud in het klassement. Geen extra tijd verliezen, met het oog op de tijdrit op de slotdag in Milaan. Het zal dus zaak zijn om – samen met Joao (Almeida, red.) – te overleven. Of ik nog denk aan de eindzege? Met een Bernal in deze vorm is dat te hoog gegrepen.”

“Ik zal moeten hopen dat hij er nog eens doorzakt, maar ik heb nog niet gevoeld dat dat kan gebeuren”, grijnsde Evenepoel. “Ik denk dat hij zelfs nog sterker is dan toen in 2019 de Tour de France won. En INEOS koerst ook anders dan toen. Nu vliegen ze erin van bij de eerste aankomsten bergop, terwijl ze toen in de eerste helft van de Tour vooral behoudend koersten.”

Over zijn eigen vormpeil lijkt de Vlaams-Brabander positief. “Het gaat in elk geval beter dan de Strade Bianche-rit, daags na de rustdag. De benen voelen opnieuw goed, maar we gaan zien hoe het morgen gaat. Laat ons hopen dat die elfde etappe mijn slechtste was in deze Giro. Voorts is het uiteraard jammer dat we Fausto (Masnada, red.) verloren. Hij was in goeden doen.”