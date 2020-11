Remco Evenepoel op trainingskamp naar Calpe

Remco Evenepoel is vandaag, onder de nodige mediabelangstelling, vertrokken naar Spanje voor een trainingskamp in Calpe. De jonge kopman van Deceuninck-Quick-Step is nog altijd herstellende van zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije.

Begin oktober kon Evenepoel de buitentrainingen op de fiets hervatten. “Het is toch wel speciaal om weer buiten te trainen, een grote boost voor het zelfvertrouwen”, zei hij toen. Volgende maand heeft zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step een trainingskamp gepland in Calpe. Daar wil Evenepoel zich op voorbereiden.

Evenepoel herstelt voorspoedig van zijn bekkenbreuk in Lombardije. De doktoren wilden na zijn val geen termijn plakken op de revalidatie, maar benadrukten dat de tijd genomen moest worden.