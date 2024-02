vrijdag 9 februari 2024 om 18:57

Remco Evenepoel op jacht naar vroeg succes in 2024: “Mijn voorbereiding was geheel zonder problemen”

Remco Evenepoel staat aanstaande zaterdag voor het eerst aan de start van een koers in het nieuwe jaar. De Figueira Champions Classic is de eerste mogelijkheid voor de Belgische topper om in 2024 succes te boeken op de fiets. Evenepoel maakt er geen geheim van dat hij ook zal strijden voor dit succes: “Het is altijd goed om vroeg in het seizoen al een overwinning te boeken”, vertelde de Belg tijdens een persmoment aan onder andere WielerFlits.

De Belgische driekleur maakt morgen voor het eerst zijn opwachting in de koers. Evenepoel verwacht in de Figueira Champions Classic een explosieve strijd. “Hier in Portugal zijn het altijd best explosieve wedstrijden. De Figueira Champions Classic kent al een heel explosieve lokaal slot, die we vier keer moeten doen. En dan daarna hebben ze bij de Volta ao Algarve altijd een complete wedstrijd. Dus vlakke etappes, een beetje meer heuvelachtige etappes en dan een goede semi-heuvelachtige etappe. Daarom vind ik koersen in Portugal altijd leuk.”

Voor de Belgische topper is het duidelijk: vroeg scoren in het seizoen gaat hij niet uit de weg. Toch is hij ook bezig om op te bouwen naar Parijs-Nice. “Het is best duidelijk is dat ik zo snel mogelijk wil proberen een overwinning te grijpen. Ik denk dat het altijd goed is om een seizoen te beginnen met winst. Ik ben met een behoorlijk grote opbouw naar Parijs-Nice bezig. Dus ik hoop vooral dat ik in de volgende tien dagen kan blijf groeien.”

Nieuwe samenwerking

In Portugal rijdt Evenepoel ook voor het eerst samen met zijn nieuwe ploegmaat Mikel Landa. De dagen in Portugal zullen de mannen gebruiken om elkaar beter aan te voelen. “Ik denk dat we elkaar kennen van andere teams. Maar laten we zeggen dat we niet blind weten hoe de ander zich voelt. Het belangrijkste van deze week is om elkaar beter te leren kennen. Als ik een beetje een slechte dag heb, zal ik voor hem werken. En hij zal hetzelfde voor mij doen. Ik denk dat het een behoorlijk gemakkelijke samenwerking zal worden.”

Ten slotte blikt de Belgisch kampioen terug op zijn voorbereiding op dit seizoen. Dit jaar nam hij een lange tijd rust. Het is een aanpak die hem zeer goed is bevallen. “Ik heb ongeveer vijf weken rust genomen. Soms deed ik een rondje op vakantie of thuis. Dat is de manier waarop ik mijn lichaam bleef bewegen. En toen ik weer begon, ben ik in de focuszone gegaan. Ik voelde me heel fresh. Zowel in mijn lichaam als in mijn hoofd. De lange rustperiode was voor mij eigenlijk erg nodig en het deed me heel goed. Ik kon al mijn training en preparaties doen zonder problemen.”.