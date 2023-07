Remco Evenepoel: “Ongelooflijke cijfers van Pogacar en Vingegaard, al heb ik ze ook al gerealiseerd”

Interview

Remco Evenepoel won zijn laatste koers als wereldkampioen en werd daarmee mederecordhouder in de Clásica San Sebastián. Met zijn vorm zit het dus wel snor richting zijn volgende twee belangrijke afspraken. Komende zondag verdedigt hij in Glasgow zijn wereldtitel en kort daarna doet hij datzelfde in de Vuelta a España tegen Primož Roglič én Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard. In gesprek met onder meer WielerFlits gaat Evenepoel daar dieper op in.

Hoe kijk je terug op het jaar in de regenboogtrui?

“Ik ben er zeker tevreden over. De UAE Tour gewonnen als wereldkampioen, dat was een heel mooie. In de Ronde van Catalonië reed ik een heel goede koers. Daar zat meer in, mits ik wat tactischer en slimmer had gereden. Maar toch twee ritzeges en tweede in het eindklassement. In de Giro d’Italia won ik de eerste en de laatste rit – althans, van mijn Giro dan.

Ook de Ronde van Zwitserland was heel goed. Ik zat daar maar aan 85-90% van mijn kunnen en had daarvoor niet echt goed kunnen trainen. Toch derde in het eindklassement en een rit gewonnen. Daarnaast was de zege op het BK als wereldkampioen een heel speciale en ik vergeet bijna Luik-Bastenaken-Luik. Dan kwam zaterdag de Clásica San Sebastián er nog bij en kun je denk ik van een supergoed jaar in de regenboogtrui spreken. Er zijn coureurs geweest die in dit truitje veel minder hebben gedaan.”

Jullie gaan de het WK zondag in met drie kopmannen. Hoe gaat dat in z’n werk?

“We hebben een erg sterk team en verschillende kaarten om uit te spelen. Jasper Philipsen, Wout van Aert, ikzelf en nog een paar andere jongens. Je weet nooit of we het plan moeten aanpassen door een val, pech of wat dan ook. We hebben een aantal sterke jongens die voor de zege kunnen gaan. Ik verwacht wel dat het een speciaal WK gaat zijn. Laten we hopen dat de regen wegblijft. Maar goed, in Glasgow regent het vaak. We zullen zien.”

Waar acht jij jezelf eigenlijk het meeste kansrijk: op de tijdrit of op de weg?

“Ik denk dat ik op beide onderdelen kans maak. De tijdrit is lang en niet supertechnisch. Mijn aerodynamische positie zal daar goed van pas komen. Anderzijds zal ook Filippo Ganna weer bij de topfavorieten horen, zoals altijd. De wegwedstrijd is wel technisch, maar ook superlang. In de lokale ronde zitten veel bochten en gaat het veel op en af.

Maar het gaat wel een koers zijn die dicht tegen de zeven uur aan zit. Door de vermoeidheid zullen aanvallers of een vlucht daar voordeel van hebben. Het is een beetje een parcours gelijk het jongste BK op de weg, maar dan met hoogtemeters. Ik denk dat ik in iedere eendagkoers wel kan meedoen om te winnen. Dus ook op de weg is er voor mij zeker een kans.”

Je hebt je voorbereiding op dit deel van het seizoen gekopieerd van vorig jaar. Dat bleek succesvol, maar nu zit er met dat WK nog een koersje tussendoor. Vorig jaar zei je dat het het belangrijkste was om fris aan te komen in de derde week van de Vuelta. Hoe zit dat nu, zeker ook met dat WK ervoor?

“Die insteek is hetzelfde. Met drie koersdagen waarvan één tijdrit (San Sebastián, WK weg en WK tijdrijden, red.) op voorhand, kan ik mezelf ook niet helemaal de nek omdraaien. Wel ben ik nu al iets beter in vorm dan op hetzelfde moment vorig jaar, juist vanwege het WK. Daarbij komt ook dat zoals ik de Vuelta dit jaar zie, dat er iedere week wel een koninginnenrit in zit.

Ik zal dus fris moeten blijven voor de derde week, maar ik moet ook niet maken dat ik in de eerste bergetappe drie, vier of vijf minuten verlies. De komende Vuelta staat in het teken van de goede momenten uitkiezen. Dat is nodig, want we kregen een typische grote ronde anno nu: ik verwacht volle bak koers van de eerste etappe tot aan rit 21.”

Maar je bent wel specifiek etappes uit de laatste week gaan verkennen, toch?

“Het is weer moeten uitkomen natuurlijk, jammer genoeg. Ik heb inderdaad de etappes zestien, zeventien en achttien verkend. Die eerste rit kent daags na de rustdag een heel vlakke aanloop met op het einde een typische klim die we kennen uit Asturias. Vijf à zes kilometer tegen heel de tijd zo’n dertien procent.

Die dag erna is er aankomst op de Angliru. Dat is echt een monster. Maar La Cruz de Linares een dag later is zeker niet gemakkelijker. Geen 20% zoals de Angliru, maar wel zo’n 15-16%. We doen die klim ook twee keer. Al bij al is het in Asturias superlastig. Drie spectaculaire dagen om de laatste week mee te beginnen met echt supermooie ritten.”

Wat was jouw reactie toen je las of hoorde dat Jonas Vingegaard ook naar de Vuelta komt?

“Ik denk dat iedereen daar blij om moet zijn dat de dubbele winnaar van de Tour de France nog een grote ronde eraan vastplakt. Het kan alleen maar meer spektakel opleveren in een Vuelta die toch al superlastig gaat zijn. Voor mij persoonlijk verandert het ook niet veel, maar ik kijk wel naar uit om tegen hem te koersen.

Ik denk ook dat Jonas helemaal niet op zijn limiet zat, als ik zijn gezicht nog zag in de laatste bergetappes van de Tour. Misschien gaat hij twee of drie procent minder zijn dan in de Ronde van Frankrijk. Maar met zijn kwaliteiten is hij aan 97 procent nog tien procent beter dan vele anderen in het pak.”

Vingegaard heeft al gezegd dat Jumbo-Visma zich op jou moet focussen, terwijl Patrick Lefevere hen dan weer de mastodontenploeg noemde. Heb jij daar schrik van, of motiveert dat juist?

“Schrik zeker niet. Dan zou ik beter niet starten. Maar ik denk wel dat Jumbo-Visma de ploeg is die de koers kan dragen. Laat ze maar doen, zou ik zeggen. Wij zullen wel proberen te volgen. Zij hebben twee topfavorieten aan de start. Met Roglič de winnaar van de jongste Giro en met Vingegaard de winnaar van de Tour.

Ik reken mezelf ook bij die twee, al moeten we de Tourwinnaar sowieso als absolute topfavoriet opschrijven. Dat is meer dan logisch. Jumbo-Visma heeft ook in de Vuelta een supersterke ploeg. Ik vind het wel mooi. Het is voor mij een waardevolle leerschool voor volgend jaar. Al is het niet alleen een leerschool. We proberen ook te presteren.”

En als je kijkt naar het niveau dat Tadej Pogačar en Vingegaard in de Tour lieten zien, hoe ver is de beste versie van Remco Evenepoel van dat niveau verwijderd?

“Dat is een heel moeilijke vraag. Dat zullen we nooit weten, misschien na de Tour van volgend jaar (waarin Evenepoel zal debuteren, red.). Maar als ik al de berekeningen mag geloven die er gedaan zijn op basis van de watts per kilo, dan hebben Tadej en Jonas in de Tour cijfers laten zien die ik ook al eens heb gerealiseerd. Al deden zij dat natuurlijk wel dag na dag.

Ik denk dat ze beiden dit jaar een ongelooflijke hoog niveau hebben bereikt, echt indrukwekkend. Nu is het aan mij om het komende jaar keihard te werken, zodat ik grote stappen voorwaarts kan zetten om dichtbij die twee supergoede en te gekke coureurs te komen. Ik hoop in 2024 met hen de strijd aan te kunnen gaan.”