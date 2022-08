Remco Evenepoel nieuwe leider Vuelta: “Een van mijn beste prestaties ooit op de fiets”

Video

Remco Evenepoel is de nieuwe leider in de Vuelta a España. In de bergetappe naar Pico Jano wist de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl tweede te worden. Hij was wel de beste klassementsrenner, bleef Enric Mas voor en wist zijn grootste concurrenten op meer dan een minuut te rijden. Bovendien nam hij de rode trui over van Rudy Molard.

“Ik ben heel erg blij en trots om leider te zijn”, begint hij zijn eerste reactie. “Het is een droom die uitkomt. Dit is de reden waar ik hard voor gewerkt heb. Wat ik vandaag laat zien is een van de beste dingen die ik ooit heb laten zien op de fiets. Zeker bergop is dit een sterke prestatie. Het is echt een droom die uitkomt. Dit is waarom we hier zijn. We kunnen alleen maar trots zijn op wat we hebben laten zien als ploeg. Ik hoop dat ik dit goede gevoel kan behouden.”

Evenepoel wist na een lastige, regenachtige rit een forcing te voeren op de slotklim naar Pico Jano. Hij moest alleen Jay Vine voor zich dulden in de rituitslag, maar sloeg een grote slag in het algemeen klassement. Molard staat nu tweede op 21 seconden, terwijl Mas volgt op 28 seconden. Primož Roglič is vierde op ruim een minuut van Evenepoel.

‘Beter om iets te proberen, want ik had de benen’

Dit was op voorhand niet het plan, aldus Evenepoel. “Maar met deze weersomstandigheden ziet iedereen af. Ook al is het 20 graden, zo voelde het niet”, legt hij uit aan onder meer WielerFlits. “Het was een goede move. Alle kopmannen zaten snel geïsoleerd en er was er maar een die kon volgen. Vooraf was dit niet het plan, maar we kwamen heel snel terug en dan was het beter om iets te proberen want ik had de benen vandaag.”

“Ik hoop dat een paar vraagtekens weg zijn naar de buitenwereld. Als het uitbetaald wordt en goed afloopt, is het des te beter en des te mooier. Maar de Vuelta is nog verre van gedaan. We gaan proberen er morgen een rustigere etappe van te maken, want er komt een heel zwaar weekend aan. Voor nu is het heel goed, maar het is nog zeker niet gedaan”, benadrukt hij.