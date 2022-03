Remco Evenepoel: “Niets en niemand liet ons zien dat we naar rechts moesten”

Remco Evenepoel was een van de hoofdrolspelers in de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico, maar niet zoals hij had gewild. De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl, tweede in het klassement, viel in de laatste tien kilometer aan en had met Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard een mooi gat, totdat de drie kopstukken een verkeerde weg in reden en zij hun voorsprong in een klap kwijt waren.

Evenepoel was over het grootste deel van de etappe te spreken. “Ik voelde me vandaag goed en had een fantastisch team rond me, dat hard werkte om me te beschermen. Toen UAE vervolgens het tempo overnam, nam de snelheid toe en wist ik dat het juiste moment om aan te vallen was aangebroken. Ik kreeg alleen gezelschap van Pogačar en Vingegaard, en we gaven vol gas in de afdaling en hadden een mooie voorsprong.”

Het ging echter al snel mis. “Toen was er bijna niets en niemand om ons te laten zien dat we naar rechts moesten, dus in plaats daarvan bleven we rechtdoor rijden en onze veelbelovende move eindigde daar. Gelukkig had ik de benen om de achterstand goed te maken, en ook met wat hulp van Ballero (Davide Ballerini, red.) kon ik terugkomen in het peloton. Het is jammer hoe het afliep op een moment dat het er zo goed uitzag.”

Evenepoel staat nog altijd op de tweede plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op koploper Pogačar bedraagt negen seconden.