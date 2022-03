Evenepoel, Pogacar en Vingegaard verkeerd gestuurd door onoplettende seingever

Een onoplettende seingever zorgde voor wat opschudding in de finale van de vijfde etappe in de Tirreno Adriatico. Op iets minder dan zes kilometer van de finish reden aanvallers Evenepoel, Pogačar en Vingegaard rechtdoor in plaats van rechts een klimmetje op te draaien.

Evenepoel demarreerde op zeven kilometer van de finish uit het reeds gedecimeerde peloton en kreeg zowel leider Tadej Pogačar als Jonas Vingegaard mee. De drie hadden een minieme voorsprong op de rest van de groep, tot Evenepoel – die aan de leiding reed – plots verkeerd reed.

De seingever stond niet in het midden van de weg om de afslag naar rechts aan te geven, maar aan de zijkant. De drie reden rechtdoor. Pogačar en Vingegaard konden sneller rechtsomkeer maken en vonden in een mum van tijd weer hun plek in de groep. Bij Evenepoel, die iets meer tijd verloor, duurde dat een stuk langer.

Uiteindelijk werd de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl opgewacht door ploegmakker Ballerini, die hem een helpende hand bood. Zo sloot ook Evenepoel terug aan en vijf kilometer verder kwam hij ook in dezelfde tijd van Pogačar en Vingegaard over de finish. Weliswaar het hoofd schuddend…

🚴🇮🇹 | Foutje, bedankt! Evenepoel, Pogacar en Vingegaard gaan rechtdoor in plaats van rechtsaf. Waarom gaf niemand de juiste route aan? 😁😁️ #TirrenoAdriatico 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/CRk0I0wVnQ — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 11, 2022