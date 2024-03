zondag 10 maart 2024 om 15:14

Remco Evenepoel neemt vrede met tweede plaats in eindklassement: “Jorgenson is de verdiende winnaar”

Remco Evenepoel neemt vrede met de tweede plaats in het eindklassement van Parijs-Nice. De Belgische kampioen won wel de laatste etappe, iets waar hij zeer blij mee is. “Matteo Jorgenson is gewoon de verdiende winnaar “, vertelde Evenepoel na afloop in het flashinterview.

Evenepoel reed samen met Jorgenson naar de streep in Nice. Daar klopte hij de Amerikaan in een sprint à deux. Dat was echter niet genoeg om het eindklassement te winnen. “Daar ben ik niet rouwig om. Er was maar een iemand die kon volgen vandaag. Jorgenson verdient het. Ik ben drie keer vol gegaan vandaag. Jorgenson is dus echt de verdiende winnaar. Twee dagen geleden was hij echt heel sterk.”

“Ik moet meer dan blij zijn met het einde van de week. Ik heb het plan goed uitgevoerd”, vervolgde Evenepoel. “Ik zal altijd goed gepositioneerd, iets wat ik de hele week goed heb gedaan. Ik wilde het zelf een paar keer proberen en echt vol aangaan. Ik wilde zien wat er gebeurde. Ik heb zelf ook hard afgezien, maar dat is hoe je een koers wint. Op de laatste klim heb ik zo hard mogelijk gereden om Aleksandr Vlasov te lossen. Ik wist dat het moeilijker zou zijn om hem te verslagen in de sprint dan Jorgenson.”

Beter worden

Het zit dus duidelijk wel snor met de vorm van Evenepoel, al zit er naar eigen zeggen nog meer in. “Ik heb nog wat trainingen op hoogte nodig. Andere jongens hebben dat wel al in de benen. Ik kan dus nog beter worden. Natuurlijk ben ik niet slecht, maar ik kan nog groeien.”