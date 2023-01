Remco Evenepoel na zege Fabio Jakobsen: “Doet wel deugd na de pech”

De eerste overwinning van het wegseizoen is binnen voor Soudal Quick-Step en wereldkampioen Remco Evenepoel had daar een groot aandeel in. Hij was een van de mannen in de sprinttrein voor Fabio Jakobsen, die het vakkundig afmaakte in de tweede rit van de Vuelta a San Juan. “Als alles goed loopt, wint de beste”, reageert hij bij Sporza.

“Het leek eindeloos”, voegt Evenepoel daar nog aan toe over de langste rit van de Argentijnse ronde. “We hebben geluk dat de finale vrij snel verlopen is en dat we er rap van af waren. Deze zege doet wel deugd na gisteren een beetje pech te hebben. We hebben vandaag getoond dat we gewoon een super sterke lead-out hebben.”

Lead-out Michael Mørkøv spreekt niet van een perfecte voorbereiding. “We hebben gewonnen, maar het was niet perfect. We hebben het voordeel van een heel sterke Remco hij zette het heel goed op voor ons. Yves deed daarna ook een goede beurt. Ik wachtte zelf iets te lang, dus ik werd ingehaald door BORA-hansgrohe. Maar gelukkig koos Fabio hun wiel en was hij de snelste”, aldus de Deen.

Ook Yves Lampaert is blij met de overwinning van Jakobsen. “Na gisteren is dit fantastisch”, kan hij lachen ondanks de lange tocht door de bloedhitte.

