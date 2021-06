Remco Evenepoel na winst in tijdrit: “Mijn aerodynamische positie maakte het verschil”

Interview

Een oprecht tevreden Remco Evenepoel na zijn eerste zege van het seizoen. “Dit doet deugd, na de zware maanden en de vele arbeid die ik achter de rug heb. Ik ben nog steeds hard aan het werk om nog meer stappen te zetten, maar dit gaat alvast de goede richting uit.”

Het was tien maanden en twee dagen geleden dat Remco Evenepoel nog een koers gewonnen had. Op 8 augustus rondde hij in de Ronde van Polen een lange solo succesvol af. Iedereen weet hoe het hem daarna is vergaan. “Dat ik na al die maanden van hard werk en afzien opnieuw kan winnen, maakt me fier”, begon hij zijn relaas.

“Ik wil bij deze nog een keer iedereen bedanken die zijn steentje er toe bijgedragen heeft om opnieuw op dit niveau te komen. We zijn nog steeds hard aan het werk om nog stappen te zetten, maar dit voelt goed. Ook voor Deceuninck-Quick-Step was het meer dan een maand geleden dat er nog eens gewonnen werd: Kasper (Asgreen, red) in de Ronde van de Algarve. Hiermee is ook deze periode van droogte weggeveegd.”

Voor de bookmakers was de tijdritzege van Evenepoel de logica zelve, voor de renner in kwestie niet. “Hah nee. Toen ik me klaarmaakte, hoorde ik de eindtijd van Yves Lampaert. Dat zijn voorsprong op de nummer twee (16 seconden, red) zo groot was, verraste mij. Ik besefte dat het moeilijk zou worden hem te verslaan.”

“En het parcours, vlak en kort, was niet echt honderd procent mijn ding. Anderzijds, het was veel rechtdoor en de wind blies niet echt in het voordeel. Dat compenseerde dan weer wel. Met mijn aerodynamica haal ik wel voordeel tegen de echte krachtpatsers die een aantal kilo’s meer wegen dan ik. Daarmee kon ik in het tweede deel toch het verschil maken.”

Evenepoel weegt vandaag 60 kilogram. Net iets te weinig om helemaal top te zijn in het werk tegen de klok, vindt hij zelf. “Op het vlakke ben ik mijn kracht een beetje kwijt. Niet dat ik daar wil in gaan overdrijven, maar een kilo of twee extra kan veel doen in een vlakke tijdrit zoals die op het Belgisch kampioenschap. En daarna is het toch nog een tijdje richting de Spelen, dan moeten ze er weer af, want daar is het wel meer klimmen.”