Remco Evenepoel na tik Roglic op Sierra de La Pandera: “Hopelijk was dit mijn slechte dag’

Remco Evenepoel kende voor het eerst deze Vuelta a España een minder goede dag. In de rit naar Sierra de La Pandera kon hij niet reageren op de aanval van Primoz Roglic, even later moest de rodetruidrager zelfs zijn andere concurrenten laten rijden.

Aan de finish verloor Evenepoel uiteindelijk een kleine 50 seconden op Roglic, die nu op een minuut en 49 seconden van de Belg volgt. “Het was niet mijn beste dag”, vertelde Evenepoel na de finish aan Sporza. “Ik had niet de beste benen en kon niet mee versnellen met Roglic. Ik heb nog steeds een goede voorsprong, dus is er niks om over te panikeren.”

“Nu is het tijd om te herstellen en morgen te overleven”, ging de jonge coureur verder. Na afloop van de etappe van zaterdag zagen we de Belg ook even manken, nadat hij van zijn fiets stapte. “Ik had nog wat stijve spieren. Het is normaal dat je het nog wat voelt in de dagen na een val, maar ik ga het niet gebruiken als excuus. Ik had gewoon niet de beste benen. Hopelijk was dit mijn slechte dag”, besloot hij.