Remco Evenepoel na eerste ritzege in grote ronde: “Nu strijden voor Vuelta-winst”

Het eerste doel voor Remco Evenepoel van deze Vuelta a España is geslaagd: hij heeft dinsdag met overmacht de individuele tijdrit naar Alicante gewonnen. Nu gaat de focus van de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl op een ander doel: “Ik ga nu strijden en proberen om deze Vuelta te winnen”, is Evenepoel strijdbaar.

“Eigenlijk weet ik de verschillen niet”, begint hij het flashinterview. “48 seconden op Roglič? Zo, dat is een grote verrassing! Mijn ploeggenoot Rémi Cavagna deed het heel goed. Het was perfect dat hij een goede tijdrit reed, want zo wist ik de tijden van de anderen. Ik zag al dat iedereen in het tweede deel langzamer ging, vergeleken met hem.”

Het gaf Evenepoel het juiste gevoel voor hij van start ging in Elche. “Ik moest continu dezelfde power blijven trappen. Het was de hele tijd vlak en de finish was nog erg lastig. Mijn benen waren zo zwaar hier op het einde”, lacht hij. “Dat was nog heel zwaar. Maar het is mooi om deze tijdrit te winnen in de rode trui. Dat geeft een geweldig gevoel.”

Grote verschillen

Door zijn imponerende tijdritzege is Evenepoel in het algemeen klassement nog verder uitgelopen. Hij heeft nu 2.48 minuut voorsprong op Primož Roglič en 3.03 minuut op Enric Mas. De rest van de concurrenten staat op (ongeveer) vier minuten achterstand of meer.

“Ik wist dat deze tijdrit super snel ging zijn. Ik ben zo blij om de ritzege te behalen”, aldus de 22-jarige Evenepoel, die er zijn eerste etappe-overwinning behaalde in een grote ronde. “Dit is een droom die is uitgekomen. Nu ga ik strijden en proberen deze Vuelta te winnen. De eerste druk is er af, we hebben een rit gewonnen. Iedereen binnen de ploeg heeft vertrouwen en doet het zo goed. Nu moeten we vechten om deze trui mee naar Wevelgem te nemen.”