Remco Evenepoel na Deense dubbelslag: “Geduldig gebleven na zware periode”

Voor het eerst na zijn zware val in de Ronde van Lombardije van vorig jaar won Remco Evenepoel een rit in lijn. Het jonge talent genoot van zijn solo en mikt nu vol op eindwinst in de Ronde van Denemarken. “Ik hoop dit gevoel mee te nemen naar de etappes van vrijdag en zaterdag.”

“We wisten dat het een zware etappe zou worden en het op een gegeven moment zou scheuren”, aldus Evenepoel na afloop. “Dus koersten we aandachtig en hielden we ons zo goed mogelijk voorin. Ik heb ook verschillende keren geprobeerd, en geraakte uiteindelijk voorop met een paar concurrenten.”

Maar na het verkeerd inschatten van een bocht, werd Evenepoel opnieuw opgeslokt door de eerste achtervolgende groep. “Foutje van mij, maar gelukkig had ik een geweldige ploeg om mij heen. Jannik (Steimle) en Michael (Morkov) offerden zich helemaal op om ons terug voorin te brengen.”

“Ik wist van Michael dat er een steil stuk in het rondje lag en daar heb ik het verschil gemaakt.” Evenepoel is meteen ook leider, met een comfortabele voorsprong op de nummer twee, Tosh Van der Sande. “Het is nog niet voorbij, maar ik hoop dat ik dit gevoel kan meenemen naar vrijdag en zaterdag, zodat ik de eindzege kan pakken.”

Evenepoel hecht veel waarde aan zijn eerste overwinning in een rit in lijn, nadat hij eerder al de tijdrit en de eindzege in de Baloise Belgium Tour pakte. “Het is een zware periode geweest met veel ups en downs. Maar ik ben geduldig gebleven. Vandaag ben ik daarvoor beloond.