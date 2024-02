donderdag 15 februari 2024 om 18:44

Remco Evenepoel maakte klein foutje: “Tweede was misschien niet het hoogst haalbare”

Remco Evenepoel kwam goed voor de dag in de eerste bergrit van de Volta ao Algarve, maar de overwinning zat er net niet in. Na een sprint op de Alto da Foía moest hij genoegen nemen met een tweede plaats, achter Daniel Felipe Martínez. Zelf dat hij dat er mogelijk meer in had gezeten.

“Ik denk dat alles goed ging”, begon Evenepoel na afloop tegen Cycling Pro Net. “Een tweede plek was misschien niet het hoogst haalbare vandaag, misschien maakte ik een klein foutje door te vroeg aan te gaan. Ik wilde iedereen een beetje verrassen en hen in de wind zetten. Maar als iemand net wat sneller is, is het denk ik een goede zaak als je geen tijd verliest. We hadden graag de rit gewonnen, maar je krijgt altijd alles wat je wenst.”

Soudal Quick-Step toonde zich de hele dag vooraan het peloton. Het controleerde de vlucht van de dag en bepaalde – in de personen van James Knox en Mikel Landa – het tempo op de slotklim. “De ploeg heeft laten zien hoe sterk ze is vandaag, dus daar moeten we trots op zijn. Ze hebben de hele rit zelf gecontroleerd. Ik ben trots op mijn ploeggenoten. Het is jammer dat er één renner net wat sneller was.”

Wind

Op de slotklim stond de wind pal tegen. Dat had Evenepoel niet verwacht, vertelde hij. “De windrichting was wat veranderd, misschien omdat we aan het einde de wolken in reden. Dat was wat een verrassing, maar we hebben alles goed gedaan, denk ik. We zijn de hele dag uit de problemen gebleven, terwijl het een behoorlijk verraderlijke rit was. We zaten steeds van voren waar we van voren moesten zitten. En als tweede eindigen, is best een goede manier om deze week te beginnen. Er komen nog kansen.”