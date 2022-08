Remco Evenepoel laat niet in zijn kaarten kijken: “Bekijk het echt dag per dag”

Interview

Remco Evenepoel, na negen etappes de trotse leider in de Vuelta a España, blikte op de tweede rustdag tijdens een persconferentie alvast vooruit naar de komende weken. Online, wel te verstaan. En onder grote belangstelling. “Alles wat we in deze Vuelta al hebben gedaan, moeten we de volgende twee weken herhalen”, klinkt het.

De ploeg heeft nog nooit een grote ronde gewonnen, het is iets nieuws. Hoe ga je daarmee om?

“De ploeg is sterk en we hebben het vertrouwen. Het is iets nieuw, zoals je zegt. Het is wat dat betreft een ontdekkingstocht. We doen gewoon ons best, elke dag weer. Het was een zware week met veel klimkilometers, het was echt brutal, Maar we waren er als ploeg. We waren gefocust en klaar voor de uitdaging. Het is zaak om die mentaliteit te behouden. Alles wat we al hebben gedaan in deze ronde, moeten we de komende twee weken herhalen.”

Durf je nu te zeggen: ik ga vol voor winst? Of is er nog twijfel?

“We gaan het dag per dag bekijken. Ik weet het niet… Ik kan nu nog niks zeggen over de derde week. Als ik goede benen heb, dan is dat prima. Als ik die niet heb, dan is dat natuurlijk minder, maar ik bekijk het echt dag per dag. Er is nu iets meer afwisseling qua etappes. De vermoeidheid stapelt zich bij iedereen op. Ik hoop goed te herstellen om dan vervolgens klaar te zijn voor de weekendetappes. In de derde week is het een beetje hetzelfde verhaal, maar dat is nog ver weg.”

In de eerste bergritten vroeg je niemand om over te nemen? Blijf je zo koersen?

“Ik heb dat wel gevraagd, maar Enric (Mas, zijn voorlopig grootste concurrent, red.) wilde niet overnemen. De ploeg heeft me ingefluisterd om kalm te blijven, ook als ze niet willen meewerken. Dat heb ik dan ook gedaan in de eerste bergritten. Ik vermoed dat er in de komende etappes wel teams zullen zijn die voor ritzeges gaan of hun klassement willen behouden, en ons zo wel willen bijstaan.”

Even over de tijdrit van morgen. Kun je die vergelijken met de tijdrit die je won in de Volta ao Algarve?

“De afstand komt overeen, maar het parcours is niet te vergelijken. Het is morgen zo goed als vlak, buiten een klimmetje van een kilometer in de laatste drie kilometer. Dat kan het wel heel erg zwaar maken, aangezien je benen na dertig minuten afzien al vol lactaat zitten. Ik ken het parcours heel erg goed, heb het al vaak verkend op training. Ik hoop dat er wat tegenwind staat, maar ook weer niet te veel.”

Hoe voel je je fysiek. Ben je verrast door het verschil dat je al hebt gemaakt?

“Ja, toch wel. Ik had wel elke dag goed herstelde benen en we wisten ook welke ritten belangrijk waren om verschil te maken. Dat laatste heb ik ook kunnen doen. Het was de beste manier om de rustdag in te gaan. Je kunt dat overigens niet echt plannen, maar beter zo dan dat je op twee of drie minuten staat in het klassement.”

Vorig jaar was je vermoeid in de Giro. Hoe fris ben je nu nog?

“Ik ga niet liegen, het was een zware week en de rustdag komt als geroepen. Het was zwaar, ook qua weersomstandigheden. Het ging van warm en vochtig naar regen en kou. Dat heeft er ingehakt. Ik ben dus blij met de rustdag. Na de tijdrit volgt er een vlakke rit met de nodige wind. Ik hoop niet dat we dan veel actie gaan zien en ik het als een soort van rustdag kan gebruiken. Vrijdag hoop ik ook wat verder te herstellen, maar de kilometers en uren kruipen nu wel in de benen. Het is overigens wel normaal dat ze nu wat zwaarder aanvoelen.”

Hoe benader je twee extra concurrenten: de hitte en corona?

“Ik probeer ze niet te zien als rivalen, want anders gaat dat in het kopje meespelen. Maar we zijn zo voorzichtig mogelijk. Covid is een vreemd beestje. Zelfs op de rollen na de finish draag ik een masker als voorzorgsmaatregel. Ook voor de warmte nemen we zoveel mogelijk maatregelen. We doen ons best voor alles.”

Vooraf was een top 10-notering en ritwinst het doel. En nu?

“Ik verander mijn doel niet. Ik beschouw dit als mijn eerste grote ronde. Je kunt me niet vergelijken met de renner in de Giro van vorig jaar. Ik wil graag nog eens benadrukken dat ritwinst echt mijn grote doel is. De leiderstrui is geweldig, dat is echt een droom. Maar ik droom ook van etappewinst en ik hoop dat ik er morgen in de tijdrit in slaag.”

Nog even over de rode trui. Maakt het emoties los?

“Phil (perschef Phil Lowe, red.) kijkt er liever naar dan ik (lacht). Al heeft hij liever een andere kleur… Nee, het maakt me niet emotioneel, maar het geeft wel een gevoel van trots. Je moet dat verdienen, je moet ervoor werken. Het is speciaal om dat shirt te dragen in de ploegbus, hopelijk kan ik dat binnen een paar weken thuis ook doen. Maar dat is nog ver weg.”

Julian Alaphilippe beschikt binnen de ploeg over veel ervaring. Vertel eens iets over zijn rol en die van de andere ploegmaats.

“In de echte bergritten hebben we onze sterkte getoond. Dit is een andere versie van de Wolfpack. Normaal hebben we er een in het klassieke voorjaar, nu in een grote ronde. Dries (Devenyns, red.) heeft de meeste ervaring, maar dat is meer op het gebied van plaspauzes en het halen van bidonnen en etenszakjes. Op het gebied van positioneren in een finale is Julian de belangrijkste man. Ik zit echt in een zetel achter hem.

Om dat allemaal te doen in de regenboogtrui… Dat heb ik nog niet veel wereldkampioenen zien doen. Alle ploegmaats zijn gewoon superbelangrijk voor mij, dat weten ze ook. Zowel op als naast de fiets. Het is gewoon een heel speciale ploeg. We zaten zaterdag bijvoorbeeld nog met vier renners bij elkaar op de slotklim. Ik hoop dat we zo kunnen voortdoen.”