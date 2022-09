Remco Evenepoel komt met schrik vrij: “Blij dat driekilometerregel bestaat”

Het leek lang een dag zonder zorgen voor Remco Evenepoel, maar in de straten van Tomares was er toch tegenslag. Net toen zijn Primoz Roglic demarreerde, kreeg de rodetruidrager te kampen met materiaalpech. Omdat de Belg binnen de laatste drie kilometer lek reed, bleef het verschil beperkt. Roglic liep slechts acht seconden in, waardoor het verschil nu 1m26s is in het voordeel van Evenepoel.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

“Ik zat niet in de beste positie”, blikt de jonge wolf van Quick-Step Alpha Vinyl terug op de hectische slotfase. “We hebben de aankomst gisteren verkend en ik wist dat het wat glad lag. Ik was in de laatste vijf kilometer wat angstig. Ik wilde op het steile stuk opschuiven, maar toen voelde ik dat ik achter lek had.”

“Ik ben blij dat de driekilometerregel bestaat, anders had ik vandaag veel tijd verloren. Toen hoorde ik dat Primoz gevallen was; ik hoop dat hij oké is en dat hij de wedstrijd kan vervolgen. We weten allemaal dat hij heel explosief is en dat een finale als deze hem heel goed ligt. Dat maakt het extra zuur voor hem. Je wil nooit dat iemand crasht, maar op deze manier zeker niet.”

“De rustdag was welkom”, vervolgt Evenepoel. “Ik voelde me vandaag veel beter dan afgelopen weekend. Ik merkte dat ik de rustdag nodig had om mijn stijve spieren na de val van vorige week te laten herstellen. Het ziet er goed uit voor de rest van de week.”