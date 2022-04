Remco Evenepoel kijkt uit naar Luik-Bastenaken-Luik: “Interessant hoe de wind ervoor staat”

Interview

Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel moeten zondag in Luik-Bastenaken-Luik de meubelen redden in het broze voorjaar van Quick-Step Alpha Vinyl. Beiden zijn ze zich daarvan bewust, maar de wereldkampioen en het supertalent beseffen tegelijkertijd dat het lastig zal zijn. “Toch komt er nog een klassieker aan, dus we houden moed!”, zegt Evenepoel in een Zoom-meeting waarbij WielerFlits aanwezig was.

Julian, hoe schat jij komende zondag je kansen in? En is het erop of eronder om nog iets van het voorjaar te maken?

“Als je start, heb je een kans om te winnen. Het is een van de koersen waarvan ik droom om ze nog eens aan mijn palmares toe te voegen. Ik ben best blij met mijn vorm. Na de Waalse Pijl heb ik geprobeerd om zo goed mogelijk te herstellen. Ik zit met mijn hoofd al bij zondag. Natuurlijk hebben we een kans en we zijn gemotiveerd om er het beste van te maken.”

Remco, is het winnen van Luik-Bastenaken-Luik nu al een doel voor jou?

“Dat is een ambitie, maar hopelijk duurt mijn carrière nog even en kan ik hier ieder jaar terugkeren. Als ik dit jaar niet win, zal ik niet panikeren en ben ik niet ongelukkig. Het belangrijkste is dat we als team het beste resultaat neerzetten. We zijn hongerig. Dat waren we al in de Brabantse Pijl en dat waren we opnieuw in de Waalse Pijl. We willen zondag vechten om het beste van onszelf te laten zien. Maar we moeten zien wat het waard is, er staat een erg sterk peloton aan het vertrek. Dat we als team willen winnen, staat vast.”

Julian, de laatste jaren was jij hier de absolute topfavoriet. Nu is dat veel minder het geval. Verwacht jij dat de koers voor jou anders is komende zondag?

“Ja, absoluut. Niet omdat ik niet de grote favoriet ben, maar vooral omdat het parcours een beetje is veranderd (geen Côte des Forges in de diepe finale dit jaar, red.). Na de verkenning op vrijdag hebben we gezien dat het parcours vanaf de laatste beklimmingen heel snel is. Zelfs al voor de Côte de la Redoute. Dat is denk ik het belangrijkste: ik verwacht een meer open, snelle koers. Na de Waalse Pijl ben ik niet echt bezorgd. Ik heb iets in mijn hoofd. Tot nu toe is dat redelijk goed gelukt.”

De laatste weken zien we dat koersen steeds vroeger openbreken. Denk je dat ook over deze zware beproeving komende zondag?

“Eerlijk: ik heb geen idee. Nogmaals, we moeten voorbereid zijn op een erg snelle finale na een zware wedstrijd. Sommige teams zullen proberen om de koers nog harder te maken, door ver voor de finish al iets te ondernemen. Maar om eerlijk te zijn moet dat dan wel vóór La Redoute gebeuren, want daarna zullen we snel aan de finish geraken.”

Evenepoel vult dan aan: “Ik denk ook dat het koersverloop afhangt van de wind. Als je die mee hebt in de finale, kun je van ver gaan. Staat-ie tegen, dan pleeg je zelfmoord op die brede banen tussen de beklimmingen in. Hoe die er nu voorstaat, ziet dat er interessant uit. In de laatste dalende kilometers voorspellen ze tegenwind, maar daarvoor hebben we wind in de zij en wind mee. Als dat zo is, zullen we aanvallen moeten volgen.”

Remco, je hebt gezegd naar de Ardennen te gaan in steun van Alaphilippe. Kan die steun ook betekenen: zelf aanvallen van ver?

“Dat hangt echt af van de benen, het is een lange koers. Toch zijn er veel jongens die kunnen overleven tot Roche-aux-Faucons, de laatste klim. Ook in de Ardennen moet je goed gepositioneerd aan de afdalingen en hellingen beginnen. In de Waalse Pijl hebben we dat perfect gedaan. Julian was nooit ver bij mij vandaan en ik niet bij hem. We bewegen ons goed door het peloton. We hebben bewezen dat we elkaar begrijpen.

We weten ook wanneer we moeten anticiperen, of wanneer we het tactische spel kunnen spelen. Als de situatie voor mij goed voelt om aan te vallen, dan zal ik die kans proberen te pakken. Als we voelen dat het beter is om bij elkaar te blijven tot de laatste klim, dan zullen we dat doen. Dat we zoveel mogelijkheden hebben samen, is voor ons alleen maar een voordeel deze zondag.”

Heb je dan de benen en het vertrouwen om zelf te kunnen winnen, zondag?

“Dat is een vraag die me vorig jaar serieus genekt heeft, dus ik ga voorzichtig zijn met antwoorden (lacht). Ik voel me alleszins goed. Ik heb naar deze periode toegewerkt. Woensdag heb ik goed verteerd, dus ik hoop dat ik zondag op de afspraak kan zijn. Dat is wat ik van mezelf verwacht en de ploeg trouwens ook. We moeten er nog met twee zijn in de finale. Daar gaan we alles voor doen.

Aan de voorbereiding kan het niet liggen en ik ben ook niet echt ziek geweest. Er zijn geen excuses in dit verhaal. Alles zal afhangen van de dagvorm en hopelijk blijven we gevrijwaard van pech. En als we fouten maken, kunnen we dat hopelijk alleen aan onszelf verwijten. Maar uiteraard zo weinig mogelijk. Ik ga voor een zo’n kort mogelijk resultaat tegen de eerste plek, al willen we met de ploeg die overwinning behalen. Dat is een feit.”

Na de Waalse Pijl klaagde je wel over hooikoorts. Hoe ga je daar zondag mee om, nu er weer goed weer aan komt?

“Ik heb liever mooi weer en last van mijn allergieën, dan regen, sneeuw en kou. Je kunt jezelf op hooikoorts voorbereiden met medicatie. Ik heb het al sinds mijn geboorte, dus voor mij is het niets nieuws. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik dit voorjaar vergeten ben om te beginnen met mijn medicatie. Dat is waarom ik er woensdag zo hevig op reageerde. Maar alles is nu onder controle, mijn neus is weer open en het hoestje is ook verdwenen. Alleen maar goed nieuws, dus.”

Het is het verhaal van dit voorjaar: Quick-Step Alpha Vinyl wint niet in de grote wedstrijden. Brengt dat voor jou extra druk met zich mee, Remco?

“Natuurlijk zitten we in een lastige periode, want we hebben nog geen klassieker gewonnen. Maar de laatste weken zijn we steeds meer van voren te zien. Die zege komt dichter- en dichterbij. Het is niet dat we nergens naartoe rijden. We doen altijd ons best, ook zondag. Maar je kunt simpelweg niet altijd winnen. Alleen er komt er nog eentje aan, dus de burger houdt moed!”