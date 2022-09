Remco Evenepoel kijkt na makkelijke dag vooruit: “Een mooie etappe”

Remco Evenepoel kende een makkelijke dag in de Vuelta. Van de schaafwonden die hij opliep donderdag ondervond hij nauwelijks last en in de slotkilometers kon hij zichzelf rustig door het peloton manoeuvreren.

“Er waren geen probleem. Ik wilde de laatste klim in goede positie beginnen en dat is gelukt. Daarna kon ik mijn eigen weg gaan. Ik heb dit seizoen geleerd om lead-outs te doen voor Fabio, dus ik kon makkelijk mijn weg vinden.”

“Wel droeg ik vandaag eens handschoenen, om me te beschermen tegen schaafwonden bij een valpartij. Dat zal ik morgen niet meer doen: ik heb me eraan geërgerd”, lacht hij.

Tot slot kijkt de leider uit naar de bergrit van zaterdag: “Het is een mooie etappe. Het doel voor mij blijft om geen tijd te verliezen.”