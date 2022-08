Remco Evenepoel kan leven met derde plek in Utrecht: “Deed beurten van een kilometer”

Video

Remco Evenepoel kijkt na de eerste etappe van de Vuelta a España aan tegen een achterstand van 14 seconden ten opzichte van Primož Roglič, de kopman van Jumbo-Visma. Met zijn ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl werd Evenepoel derde in de ploegentijdrit in Utrecht. “We mogen gewoon tevreden zijn”, vindt hij.

“Het gewicht van Jumbo-Visma ligt gemiddeld tien kilo hoger, dus ik denk dat ik fier mag zijn op alle jongens. We hebben het goed ingedeeld en hadden een zwak momentje na het tussenpunt. Daar hebben we iets te veel tijd verloren ten opzichte van INEOS Grenadiers, maar derde op 14 seconden is heel goed”, stelt Evenepoel, die nu vanuit de luwte kan acteren. “Dat is wel een voordeel, al hadden we heel graag gewonnen. Laat ons zeggen dat het beter is dat Jumbo-Visma er met 14 seconden over kwam. Dat was anders INEOS gewonnen hebben met klein verschil.”

Evenepoel sleepte zijn ploeg er doorheen in de openingsrit van deze Vuelta. “We hebben last minute gezegd dat moest ik de sterkste zijn, dan moest ik de laatste halve kilometer vol blijven rijden. Ik heb heel lange beurten gedaan, meestal van een kilometer. Dat was nodig om de snelheid echt hoog te houden”, legt hij uit. “We hadden wel iets bedacht moest ik rood hebben om die af te geven morgen in de sprint aan een ploegmaat. Maar we hadden geen reden om na te denken, omdat we haast niet naast elkaar konden finishen.”

Dat hij naast de leiderstrui heeft gegrepen, doet hem niet veel. “Het gaat niet om het rood, maar om de ritwinst die ik wilde met de ploeg. In het geval van niet winnen, was het om tijd te nemen op de concurrentie. Dan is 14 seconden niet extreem veel, andere ploegen staan er slechter voor. Nu is het focussen op ritwinsten, al moet ik eerst de komende twee dagen doorkomen. Dan is het de échte Vuelta die begint.”