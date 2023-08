Remco Evenepoel jongste wereldkampioen tijdrijden ooit

Remco Evenepoel is de jongste wereldkampioen tijdrijden ooit. De 23-jarige renner is tevens de eerste Belgische wereldkampioen tijdrijden ooit én nog maar de tweede renner ooit die zowel de WK-wegrit als de WK-tijdrit kon winnen.

De enige renner die ook de tijdrit én de wegrit op het wereldkampioenschap kon winnen in zijn carrière is de Abraham Olano. De Spanjaard, die inmiddels 53 jaar oud is, werd in 1995 wereldkampioen op de weg in Duitama, in 1998 knalde hij in Maastricht naar WK-goud in de tijdrit.

Er zijn met andere woorden heel wat statistieken verbroken door de zege van Evenepoel. De nummer drie, Joshua Tarling, heeft ook een record verbroken. Hij is de jongste renner ooit in de top-10 van een wereldkampioenschap tijdrijden.