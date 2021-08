Remco Evenepoel: “Het EK winnen zou veel voor mij betekenen”

Ook al is de selectie nog niet officieel naar buiten gebracht, voor de EK-organisatie blikt Remco Evenepoel toch al even vooruit op de Europese Kampioenschappen van volgende maand in Trentino. De 21-jarige Belg heeft laten weten dat hij deelneemt aan zowel de tijdrit als de wegwedstrijd. “Na alles wat ik heb meegemaakt, zou het EK winnen veel voor mij betekenen”, vertelt hij op de site van de organisatie.

Evenepoel bewaart minder goede herinneringen aan zijn laatste wedstrijden op Italiaanse bodem. Na een zware val in de Ronde van Lombardije moest hij lang revalideren, terwijl zijn debuut in de Giro d’Italia na een val vroegtijdig eindigde.

“Ik heb hard gewerkt om terug te komen na de blessure”, blikt Evenepoel terug op zijn revalidatie. “De Giro was heel goed begonnen, maar eindigde niet op de beste manier. De Olympische Spelen verliepen eveneens niet zoals gepland. Nu bouw ik geleidelijk mijn vorm weer op richting de Europese kampioenschappen. Ik wil mij voorbereiden door wedstrijden te rijden en aan mijn explosiviteit te werken.”

Op 9 september staat hij in de start van de tijdrit, die hij op het EK van 2019 nog wist te winnen. “Ik heb het parcours nog niet in detail bekeken, maar het is een korte rit. In een tijdrit van twintig kilometer moet je alles geven en zo snel mogelijk gaan van start tot finish.”

De wegwedstrijd op 12 september kent een lastig parcours. “Het is geen gemakkelijk parcours omdat je halverwege de koers de Monte Bondone moet bedwingen. Je moet daar voorin zitten om mee te kunnen spelen voor de medailles. Daarna volgt een lange afdaling”, analyseert hij. “Het wordt een zware koers. Maar als ik een goede dag heb, kan ik hier meerijden voor de overwinning.”

De Belgische selectie wordt op een later moment bekendgemaakt. Eerder lieten teambaas Patrick Lefevere en bondscoach Sven Vanthourenhout nog weten niet te veel te verwachten van Evenepoel dit najaar. Momenteel is hij actief in de Ronde van Denemarken. In aanloop naar het EK rijdt hij in eigen land de Druivenkoers en Brussels Cycling Classic. Daarna volgt als laatste test de Benelux Tour. In het najaar hoopt hij het WK te rijden, al is zijn selectie voor de wegrit nog allerminst zeker.

Voorlopig wedstrijdprogramma Remco Evenepoel 2021

26 augustus: Druivenkoers Overijse

28 augustus: Brussels Cycling Classic

30 augustus-5 september: Benelux Tour

9 september: EK Wielrennen (tijdrit)

12 september: EK Wielrennen (wegwedstrijd)

26 september: WK Wielrennen

9 oktober: Ronde van Lombardije