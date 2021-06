Remco Evenepoel hervat zondag de competitie in Euro Shop Elfstedenronde

Remco Evenepoel zal zondag alweer een rugnummer opspelden, elf dagen na zijn crash en opgave in de Giro d’Italia. De renner van Deceuninck-Quick-Step maakt namelijk zijn opwachting in de Euro Shop Elfstedenronde.

Evenepoel verliet de Giro met meerdere schaafwonden en een kneuzing van het tweede middenhandsbeentje in zijn linkerhand, zijn spaakbeen, elleboog, bekkengewrichten, knieschijf en rib. De renner blijkt nu echter wel voldoende hersteld om zondag mee te doen aan de Euro Shop Elfstedenronde, een 1.1 koers van 193 kilometer over de nodige kasseistroken met start en finish in Brugge.

Hoe zijn verdere voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio er nadien uitziet, ligt nog niet vast. Evenepoel en zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step zitten zaterdag om de tafel om de verdere planning te bespreken, zo laat teambaas Patrick Lefevere weten aan Het Laatste Nieuws.

Volgens Het Nieuwsblad is de kans aanwezig dat Evenepoel na de Elfstedenronde ook aan de start zal verschijnen van de Baloise Belgium Tour. Deze meerdaagse ronde zal worden verreden van 9 tot en met 13 juni. Ook het BK tijdrijden (16 juni) en het BK op de weg (20 juni) in Waregem zijn mogelijke testwedstrijden in aanloop naar de Spelen in Tokio.