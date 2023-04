Remco Evenepoel: “Heb nu eindelijk een foto van zege in regenboogtrui”

Remco Evenepoel was bijzonder blij na zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. De Belg heeft nu eindelijk een zege te pakken in de regenboogtrui, nadat hij in de Ronde van Catalonië al twee keer won met de puntentrui om zijn schouders. Daar baalde hij toen van.

“Ik heb nu wel die foto van een zege in de regenboogtrui”, lacht de wereldkampioen na afloop. “En dat in een grote wedstrijd als Luik-Bastenaken-Luik, geweldig! Echt magisch vind ik het.”

“Het was geen makkelijke wedstrijd, zeker niet met de aanvallen van Jumbo”, gaat hij verder. “Op het einde had ik het zwaar. Iedereen plakte aan mijn wiel op de Redoute, maar ik ben kalm gebleven en heb het plan gevolgd. Op het stuk na de Redoute heb ik volgens mij de meeste tijdswinst geboekt.”

Lees ook: Wereldkampioen Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik weer na groots nummer

“Ik wil de ploeg bedanken. Ze hebben een geweldige show afgeleverd, al direct van na de start. Ik ben geweldig trots op ze.”

Met de Giro in aantocht, is er niet veel ruimte voor Evenepoel om de zege te vieren. “Een klein feestje”, eindigt hij. “Genieten met mate. Ik heb al met mijn diëtist overlegd en ik mag dalijk een frietje eten.”