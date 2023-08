Remco Evenepoel had superbenen tijdens WK-tijdrit: “Ik reed steeds boven mijn schema”

Remco Evenepoel schreef met zijn wereldtitel op de tijdrit op meerdere vlakken geschiedenis. Zo is de 23-jarige coureur de eerste Belg die zich tot wereldkampioen tegen de klok kroonde. “Het is geweldig”, zei Evenepoel na afloop in het flashinterview.

“Het was een van mijn grootste doelen dit seizoen. Om het dan te doen op zo’n lastig parcours dat me niet perfect ligt is fantastisch”, zei een blije Evenepoel. “Ik had gewoon een supergoede dag. Ik kon een hoog tempo vasthouden. Ik ben superblij met deze overwinning.”

De Belg had al snel door dat hij vandaag over superbenen beschikte. “Om eerlijk te zijn kon ik harder rijden dan we hadden gepland. Ik reed steeds 10 tot 15 watt boven mijn schema. Ik wist dat ik een goede dag had. Na het tweede tussenpunt wist ik dat ik tweede lag achter Filippo Ganna, maar daarna begon mijn terrein. De laatste klim was heel zwaar, die gaf een extra ‘messteek’ in de benen”, verklaarde hij.

Vorige week wist Evenepoel zijn wereldtitel op de weg niet te prolongeren. “Het is jammer dat Wout van Aert tweede werd. Voor mij was het parcours te explosief. Het parcours van vandaag lag me veel beter. Ik heb me echt gefocust op de tijdrit. Alle uren op de tijdritfiets hebben zich echt uitbetaald”, besloot de kersverse wereldkampioen.

