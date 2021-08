Remco Evenepoel grijpt de macht in koninginnenrit Ronde van Denemarken

De koninginnenrit in de PostNord Danmark Rundt, met aankomst in Velje, is gewonnen door Remco Evenepoel. De Belg van Deceuninck-Quick-Step reed met nog goed zeventien kilometer te gaan weg van zijn concurrenten en wist vervolgens met verve naar de zege te soleren, voor Tosh Van der Sande en Nick van der Lijke. Evenepoel is tevens de nieuwe leider in de rittenkoers.

De Ronde van Denemarken ging op de derde dag, na twee etappes voor de rappe mannen in het peloton, verder met de koninginnenrit. Vanuit startplaats Tønder trokken de renners over geaccidenteerd terrein in noordelijke richting naar Velje, waar een lastige plaatselijke ronde met twee serieuze kuitenbijters was uitgestippeld. De langste rit (met 219 kilometer) van deze Ronde van Denemarken was ook meteen de zwaarste met in totaal 2100 hoogtemeters.

Zes vluchters kiezen het ruime sop

Met Adrian Banaszek (HRE Mazowsze Serce Polski), Mads Kristensen (ColoQuick), Mirco Maestri (Bardiani-CSF-Faizané), Daniel Stampe (Deense nationale selectie), Emil Toudal (BHS-PL Beton Bornholm) en Nathan Vandepitte (Bingoal Pauwels Sauces WB) als vroege vluchters was er aanvankelijk sprake van een traditioneel koersverloop. De kopgroep kreeg de zegen van het peloton en op een bepaald moment liep de voorsprong op tot goed zes minuten.

In het peloton zagen we onder meer de mannen van Trek-Segafredo op kop rijden, om zo het verschil met de koplopers binnen de perken te houden. Met nog goed zestig kilometer te gaan besloten de renners van Riwal Cycling Team, de ploeg van Nederlanders Nick van der Lijke en Elmar Reinders, om het tempo op te schroeven. Door het moordende tempo van de Deense formatie brak het peloton op een van de vele klimmetjes in stukken. De vroege vluchters waren inmiddels ingerekend.

Elitegroepje splitst zich af

Een groep van een vijftiental renners wist zich op meer dan vijftig kilometer van de meet af te scheiden. Deceuninck-Quick-Step was goed vertegenwoordigd met Remco Evenepoel, Jannik Steimle en Michael Mørkøv en ook Trek-Segafredo had drie mannetjes (Mads Pedersen, Julien Bernard en Alexander Kamp) mee vooraan. Ook Jumbo-Visma, Lotto Soudal en Qhubeka Nexthash waren mee in de spits van de koers, maar het verschil met de tweede groep was zeker nog speelbaar.

Van een ideale samenwerking was voorin geen sprake en dus zagen we verschillende aanvalspogingen. Evenepoel probeerde het op een vlakke strook na het steile klimmetje van Kiddesvej (300 meter aan maximum 21%), maar de Belg werd al vrij snel weer tot de orde geroepen. Niet veel later was het de beurt aan Julien Bernard, maar ook de Fransman werd weer teruggefloten. Een tweede versnelling van Evenepoel bracht meer zoden aan de dijk: de Belg bleek de aanstichter van een nieuwe kopgroep.

Kragh Andersen trekt ten aanval, Evenepoel mist een bocht

Ook deze vlucht was echter geen lang leven beschoren en dus was het wachten op een nieuwe demarrage van achteruit. Søren Kragh Andersen had zichzelf vakkundig weggestopt in het eerste groepje, maar besloot op een gegeven moment zijn geluk te beproeven in een van de snelle en technische afdalingen. Eerste achtervolger Evenepoel schatte, in een poging om de Deense waaghals van Team DSM te volgen, een bocht volledig verkeerd in en ging rechtdoor. Gelukkig viel de schade mee en kon de Belg al snel zijn weg vervolgen.

Kragh Andersen keek niet achterom en ging samen met Mike Teunissen en Mads Pedersen op avontuur. In de achtervolgende groep was het vervolgens aan de mannen van Deceuninck-Quick-Step om de scheve situatie, in dienst van de teruggekeerde Evenepoel, recht te zetten. Steimle en Mørkøv slaagden er in om, met hulp van Trek-Segafredo, het gaatje te dichten naar de drie koplopers, waardoor we met een kopgroep van vijftien man begonnen aan de vier lokale rondes in Velje.

Sterke Evenepoel komt terug en soleert naar zege

Op de uitloper van de Kiddesvej, met nog goed zeventien kilometer op de teller, gaf Evenepoel er opnieuw een lap op. Dit keer bleek er niemand in staat om de ontketende Belg te volgen: voor Evenepoel begon nu een tijdrit van goed zestien kilometer tot aan de streep. De hardrijder uit Schepdaal was duidelijk in zijn sas, reed rond met een goed tredje en wist alsmaar verder uit te lopen op de achtervolgers. Met nog acht kilometer te gaan was de voorsprong van Evenepoel al opgelopen tot één minuut.

De laatste kilometers hadden wat weg van een triomftocht voor Evenepoel, die uiteindelijk met een straatlengte voorsprong als eerste over de finish reed. Tosh Van der Sande werd op anderhalve minuut tweede, vlak voor Van der Lijke en Teunissen. Het is voor de 21-jarige Evenepoel zijn derde zege van het seizoen en een welkome opsteker richting de Europese kampioenschappen wielrennen in Trento en later ook nog de wereldkampioenschappen in eigen land.