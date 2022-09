Remco Evenepoel glundert na winst in bergrit: “Mijn benen zijn heel goed”

Na afloop van zijn ritwinst op de Alto de Piornal stond een zelfverzekerde Remco Evenepoel met een glimlach bij het flashinterview. “Dit is een perfecte dag. De meest perfecte dag ooit”, vertelt de klassementsleider, die nu nog steviger in de rode trui staat.

De individuele tijdrit had hij al gewonnen, maar nu wint hij ook een bergrit in de leiderstrui. “Het is een nieuwe mijlpaal in mijn carrière. Het was een heel zware finale met lastige beklimmingen. Dat kwam ook door de vroege aanval van UAE Emirates en Almeida. Maar we bleven rustig. Dat heb ik de laatste jaren geleerd, om rustig te blijven. In de finale ook, dan komen we tot op 15 seconden van Gesink, maar we komen wel bij hem.”

Dat gebeurde na een ultieme inspanning van Enric Mas op de slotklim. Hij dichtte zo een gat van 20 seconden tot vroege vluchter Robert Gesink. In de sprint was Evenepoel vervolgens de snelste. “Ik ging aan op 200 meter van de streep. Ik heb veel aan mijn sprint gewerkt en dat betaalt zich nu uit”, aldus Evenepoel.

‘Ze gaan me zeker nog aanvallen’

“Het doel is altijd om de vlucht te laten gaan., want dan zijn de bonificaties weg. In de laatste kilometer zei Klaas Lodewyck (ploegleider, red.) dat ik weg was met Enric. Toen ging de knop om en ging ik ook voor de ritzege. Bergop winnen, in het rood… Dat is geweldig”, zegt hij.

In het algemeen klassement heeft Evenepoel nu 2.07 minuut voorsprong op Mas en 5.14 minuut op nummer drie Juan Ayuso. Een duidelijk gat, maar de Belg wil nog niet juichen. “Het is nog niet klaar. We hebben nog één heel zware rit te gaan. Ze gaan me zeker nog aanvallen, maar het is nu wel makkelijker te controleren, want mijn benen zijn heel goed. Dit is goed voor de ploeg en voor mij.”