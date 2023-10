zaterdag 7 oktober 2023 om 11:18

Remco Evenepoel gaat tegen de grond in beginfase Ronde van Lombardije

Op iets meer dan 200 kilometer van het einde is Remco Evenepoel tegen de vlakte gegaan in de Ronde van Lombardije. De Belgische kampioen bleef een tijdje zitten, maar is intussen toch weer onderweg.

Evenepoel leek na zijn valpartij pijn aan de heup te hebben en was ook bebloed op de linkerelleboog. De Belg werd meteen bijgestaan door enkele ploegmaats, waardoor ook Julian Alaphilippe en Ilan Van Wilder, maar uiteindelijk leek de schade mee te vallen.

“Het was niet moeilijk zo om de focus te houden. Ik heb van Lombardije een doel gemaakt en twee weken hard gewerkt. Normaal gezien zou ik hier klaar voor moeten zijn”, zei de wereldkampioen tegen de klok vooraf.

Ook Sjoerd Bax, Mauri Vansevenant, Jai Hindley, Giovanni Aleotti en Sam Oomen hoorden bij de renners die bij de valpartij waren betrokken.