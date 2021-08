Remco Evenepoel en Mark Cavendish naar Ronde van Denemarken

Remco Evenepoel keert volgende week terug in het peloton na de Olympische Spelen van Tokio. In de PostNord Danmark Rundt verschijnt hij voor het eerst aan de start. Ook Mark Cavendish is door Deceuninck-Quick-Step geselecteerd voor de Deense ronde.

Voor Cavendish wordt de Danmark Rundt zijn eerste koers sinds de Tour de France, waar hij vier etappes won en de groene trui veroverde. De Britse sprinter gaat voor de vierde keer op in deze koers, waar hij zowel in 2007, 2012 als 2013 al eens een etappe won. Ook Shane Archbold, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Michael Mørkøv en Jannik Steimle maken deel uit van de ploeg.

Een zege pakken is het doel van Deceuninck-Quick-Step in de Deense ronde. “Mark heeft een sterke groep bij zich voor de sprints. Remco en Yves kunnen voor succes gaan in de rit tegen de klok in Frederiksberg. We willen graag een zege pakken volgende week. Het klassement bekijken we dag per dag”, aldus ploegleider Brian Holm.

De Ronde van Denemarken staat voor 10-14 augustus op de kalender.