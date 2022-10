Remco Evenepoel en Lotte Kopecky winnaars Kristallen Fiets

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky hebben de Kristallen Fiets gewonnen. De Kristallen Fiets is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste Belgische wielrenner en wielrenster. Vorig jaar kreeg Kopecky de trofee al in handen, Wout van Aert was toen de gelukkige bij de mannen.

Dit jaar was het niet Van Aert, maar Evenepoel die de Kristallen Fiets op zijn naam schreef. De jonge Belg won in 2018 al eens de prijs van Beste Belofte, maar nam dit jaar de hoofdprijs mee naar huis. Evenepoel won dit jaar onder meer Luik-Bastenaken-Luik, het eindklassement van de Vuelta a España en het WK wielrennen.

Bij de vrouwen was Kopecky de laureaat. De renster van SD Worx won in het voorjaar zowel de Strade Bianche als de Ronde van Vlaanderen door de latere wereldkampioene Annemiek van Vleuten te kloppen. Op het wereldkampioenschap werd Kopecky zelf tweede.

Naast de Kristallen Fiets werd er ook trofeeën uitgedeeld voor Beste Belofte, Beste Manager/Coach en de Beste Helper (Kristallen Zweetdruppel).

Sven Vanthourenhout is verkozen tot Coach van het Jaar. De bondscoach leverde met Remco Evenepoel de wereldkampioen af op het WK in Wollongong. En uiteraard verdiende dat de grootste onderscheiding.

Tiesj Benoot heeft de Kristallen Zweetdruppel gewonnen. De renner van Jumbo-Visma speelde een belangrijke rol in het succesvolle voorjaar van Wout van Aert. Ook in de Tour was hij van cruciaal belang voor de gele brigade. In de stemming haalde hij het voor ploegmaat Nathan Van Hooydonck en Pieter Serry.