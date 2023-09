zondag 3 september 2023 om 17:44

Remco Evenepoel doorstaat bergetappe met waaiers: “Met goed gevoel naar tijdrit”

Remco Evenepoel was goed gemutst na afloop van de negende etappe van de Vuelta a España. De Belgische kampioen, kopman van Soudal Quick-Step, hield op de slotklim naar Alto Caravaca da la Cruz stand in de favorietengroep en had zich eerder in de rit ook al getoond door attent te koersen in de waaiers. “Dit was een zeer goede dag voor mij”, concludeerde hij bij Eurosport.

“De waaiers gingen best goed voor ons”, aldus Evenepoel over de eerste uren, waarin de wind vrij spel had. Op de finaleklim, waar door modderstromen de klassementstijden op 2 kilometer van de meet werden opgenomen, nam Evenepoel met Mattia Cattaneo het initiatief. “We hebben goed het ritme bepaald en moesten alleen maar volgen.”

“Er was nog een kleine aanval van Roglič, maar daar heb ik niet echt tijd verloren”, vertelt de klassementsman van Soudal Quick-Step, die nog wel de beste van de topfavorieten is in het algemeen klassement. “Het is jammer dat ik die ene slechte dag had, door de naweeën van mijn blessure. Maar verder ging deze eerste week goed. Ik sta goed in het klassement en we gaan met een goed gevoel naar de tijdrit.”